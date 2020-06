Ratchet & Clank Rift Apart: Weiblicher Lombax wird ein spielbarer Charakter sein

Ratchet und Clank erhalten im neuen Abenteuer etwas Unterstützung.

In der vergangenen Woche kündigten Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ einen neuen Teil der beliebten Action-Plattformer-Reihe an, der exklusiv für die PlayStation 5 das Licht der Welt erblicken soll.

In beeindruckender Manier unterstrich „Ratchet & Clank: Rift Apart“ bereits die Leistungsfähigkeit der SSD der PlayStation 5, indem in kürzester Zeit neue Welten auf den Bildschirm gezaubert werden. In „Ratchet & Clank: Rift Apart“ werden die beiden ikonischen Helden mit Dimensionsrissen zu kämpfen haben, die sie in Windeseile an neue Orte schicken. Dies sei laut den Entwicklern nur mit der PlayStation 5 realisierbar, weshalb man bereits die neuen spielerischen Möglichkeiten der Next-Gen-Konsole unterstreicht.

Trio Infernale?

Allerdings überraschten die Entwickler auch mit einem neuen Charakter, auf den Clank im Ankündigungstrailer trifft. Dabei handelt es sich um einen weiblichen Lombax, der noch nie von Ratchet gehört habe. Jedoch ist noch nicht bekannt, wer dieser Charakter überhaupt ist. Diesbezüglich hat Insomniac Games noch keine Details enthüllt, sodass man weiterhin munter spekulieren kann.

Eine interessante Information haben die Entwickler nun enthüllt: Der weibliche Lombax wird in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ein spielbarer Charakter sein. Somit wird man nicht mehr nur mit Ratchet und Clank durch das Universum hüpfen, Rätsel lösen und die Gegner mit den abgefahrensten Waffen pulverisieren. Auf jeden Fall kann man gespannt sein, welche Geschichte hinter dem neuen Charakter steckt.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ hat bisher keinen Erscheinungstermin erhalten. Zum Launch der PlayStation 5, der Ende dieses Jahres erfolgen soll, wird man jedoch nicht auf Insomniac Games verzichten müssen. Das Entwicklerstudio wird mit „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ nämlich neues Futter für Fans von Superhelden-Action zu bieten haben.

Sobald weitere Details zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

