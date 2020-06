PS5: Zahlreiche weitere Titel warten auf ihre Enthüllung, so Jim Ryan

Die PS5 soll mit einem beeindruckenden Line-Up punkten.

In der vergangenen Woche ließ Sony Interactive Entertainment endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und stellte neben dem Design der PS5 auch die ersten Spiele der neuen Konsole vor.

Wie bekannt gegeben wurde, dürfen sich zukünftige Besitzer der PlayStation 5 auf einen Schwung potenzieller Hochkaräter freuen. Darunter klangvolle Namen wie „Horizon: Forbidden West“, das Rennspiel „Gran Turismo 7“, das Remake zu „Demon’s Souls“ oder der Action-Plattformer „Ratchet & Clank Rift Apart“. Wie Jim Ryan, CEO der PlayStation-Parte, in einem Interview anmerkte, ging es seinem Unternehmen im Rahmen des PS5-Online-Events darum, eine gesunde Mischung aus großen Triple-A-Produktionen und kleineren Indie-Titeln zu bieten.

Weitere Überraschungen in Aussicht gestellt

Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens konnten im Zuge des Online-Events nicht alle ursprünglich angedachten Titel enthüllt beziehungsweise präsentiert werden. Dies wiederum sorgt dafür, dass es zahlreiche andere PS5-Titel gibt, die auf ihre Vorstellung warten. Auch die eine oder andere Überraschung wird uns demnach noch ins Haus stehen.

„Wir wollten Triple-A-Spiele, die die Leistung des Systems voll unter Beweis stellen“, so Ryan. „Einige der kleineren Spiele hingegen nutzten die neuen Funktionen der Konsole auf sehr coole und innovative Weise. Wir haben der Show also erlaubt, einen Eindruck von der Bandbreite des Spielerlebnisses zu vermitteln, das auf PlayStation 5 verfügbar sein wird. Und dies ist nur der Anfang. Es gibt so viele weitere Spiele, die wir in der Entwicklung haben.“

Die PS5 erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin oder Preis im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Quelle: BBC

