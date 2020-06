FIFA 21: Teaser für PS5 und Xbox Series X – Pitchnotes mit Details

"FIFA 21" könnt ihr auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X spielen.

Dass EA Sports in diesem Jahr „FIFA 21“ veröffentlichen wird, dürfte kaum jemand bezweifeln. Im jüngsten Geschäftsbericht von Electronic Arts wurde der nahende Launch nochmals bestätigt.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der „FIFA“-Reihe gingen die Macher heute ein paar Schritte weiter. Zunächst einmal bestätigte der Publisher, dass „FIFA 21“ keinen Bogen um die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X machen wird. Mit einem kurzen Videoclip wurden diese Versionen explizit bestätigt. Beworben werden sie mit dem Promo-Slogan „Feel Next Level“. Anschauen könnt ihr euch die kurze Animation nachfolgend.

Auch die ersten Pitchnotes zu „FIFA 21“ wurden auf Twitter geteilt. Demnach könnt ihr euch im August auf eine Reihe von Neuigkeiten einstellen, die euch unter anderem mit dem Gameplay vertraut machen.

Die heutige Vorschau zählt einige der Features auf, mit denen „FIFA 21“ auftrumpfen möchte. Demnach kehren die Modi „Ultmate Team“ und „Volte Football“ zurück. Die kommenden „Feature News“ umfassen letztendlich:

Check out the #FIFA21 reveal timeline for the upcoming months ⤵️ pic.twitter.com/rvMLRNvCBp

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 17, 2020