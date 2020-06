Xbox Series S: Lockhart-Modell taucht in Entwicklerdokumenten auf

Wie die PS5 kommt auch die Xbox Series X im Herbst auf den Markt.

Sony bringt im Herbst dieses Jahres zwei Konsolen auf den Markt. Dabei handelt es sich um die Standard-PS5 und die Digital Edition. Die Leistung ist bei beiden Modellen gleich. Bei der zuletzt genannten Hardware fehlt lediglich das Disk-Laufwerk.

Auch Microsoft scheint Pläne zu haben, zweigleisig zu fahren. Den Gerüchten zufolge befindet sich neben der Xbox Series X ein zweites Modell in Arbeit, das inoffiziell Xbox Series S genannt und mit dem Codenamen „Lockhart“ in Zusammenhang gebracht wird.

Sollten die bisherigen Angaben stimmen, werden beide Hersteller mit jeweils zwei Konsolen in die neue Generation starten. Doch die Pläne unterscheiden sich gewaltig. Während Sony auf zwei Modelle setzt, die hinsichtlich der Leistung identisch sind, soll es sich bei der Xbox Series S um eine schwächere Next-Gen-Konsole handeln, bei der ebenfalls auf das Disk-Laufwerk verzichtet wird. Der Preis dürfte entsprechend niedrig angesetzt werden.

Die geschilderten Gerüchte und Spekulationen kamen schon vor Monaten in den Umlauf. Doch haben sie etwas mit der Realität zu tun? Womöglich, denn aktuellen Berichten zufolge wurde die „Lockhart“-Bezeichnung in den Release-Notes des Microsoft Game Development Kits von Juni 2020 entdeckt.

In den Daten wird sowohl der Profiling-Modus von „Lockhart“ als auch der Profiling-Modus von „Anaconda“ (es ist der Codename der Xbox Series X) genannt. Einen entsprechenden Tweet könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owv

