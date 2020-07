Final Fantasy IX: Entwicklerteam würde die Geschichte gerne fortsetzen

"Final Fantasy IX" feierte gestern seinen 20. Geburtstag.

Der PS1-Klassiker „Final Fantasy IX“ feiert gerade sein 20-jähriges Jubiläum. Jetzt haben sich in einem Interview die damaligen Entwickler des Spiels zu Wort gemeldet und machten klar, wie viel ihnen das Spiel noch immer bedeutet.

„Final Fantasy IX wird von den Fans geliebt, aber auch von uns, dem Entwicklungsteam, sehr geliebt“, berichtet Game-Artist Tshiyuki Itahana. „Ich würde mich sehr freuen, wenn es unter Berücksichtigung der Wünsche des ursprünglichen Entwicklerteams eines Tages die Möglichkeit gäbe, die Geschichte von Final Fantasy IX, die uns allen so viel bedeutet hat, fortzusetzen.“

An einer anderen Stelle des Interviews sagte Itahana folgenden Satz: „Ich könnte ewig über die großartige Geschichte und die Charaktere sprechen.“

Bei den Fans immer noch sehr beliebt

Die anhaltende Beliebtheit des neunten Teils erklären sich die Entwickler durch das liebenswerte Charakterdesign, den Stil des Spiels sowie den Reiz der fantastischen Spielwelt.

Ein weiterer wichtiger Grund sei die Geschichte, die den Sinn des Lebens behandelt. Dies sei eine universelle Frage für jeden, der auf dieser Welt lebt. Charaktere verschiedener Rassen mit unterschiedlichen Denkweisen setzen sich in dem Spiel mit dieser Frage auseinander.

Tatsächlich zählt das Spiel zu den beliebtesten Teilen der Reihe. Es findet in einer fantasievollen Welt statt, die im Vergleich zu den anderen Serienablegern keine Science-Fiction-Elemente enthält. Für das Setting von „Final Fantasy XVI“ hat sich Square Enix sogar überlegt, nach langer Zeit wieder ein reines Fantasy-Spiel zu entwickeln.

Ob es eines Tages wirklich eine Fortsetzung zu „Final Fantasy IX“ geben wird, ist gänzlich ungewiss.

Zum Thema

„Final Fantasy IX“ erschien in Japan am 7. Juli 2000. In Europa wurde es erst am 16. Februar 2001 veröffentlicht. Im Februar 2016 erschien eine mobile Version des Spiels für Android und iOS. Zwei Monate später wurde eine PC-Version herausgebracht. Im Jahre 2017 wurde eine überarbeitete Version für die PS4 auf den Markt gebracht. Seit dem vergangenen Jahr ist es auch für die Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.

Quelle: RPGSite

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy IX