Call of Duty 2020: Neuer Alpha-Hinweis im Xbox Store

Vielleicht könnt ihr euch an den PSN-Eintrag zu "The Red Door" erinnern: Er wurde mit "Call of Duty 2020" in Verbindung gebracht. Inzwischen tauchte dieser Eintrag auch im Xbox Store auf.

Zu "Call of Duty 2020" gibt es bislang keine bestätigten Angaben.

Activision konnte sich noch immer nicht dazu durchringen, das neue „Call of Duty“ vorzustellen, was angesichts des voranschreitenden Jahres recht ungewöhnlich ist. Es scheint aber, dass Bewegung ist die Sache kommt.

Im offiziellen Xbox Store wurde ein Eintrag für ein Projekt namens „The Red Door“ entdeckt. Diese Bezeichnung hören wir nicht zu ersten Mal. Immerhin tauchte sie vor einigen Wochen im PlayStation Store auf. Schon damals kam die Vermutung auf, dass es sich um den Codenamen für den Alpha-Test des neuen „Call of Duty“ handelt, das Gerüchten zufolge im Kalten Krieg angesiedelt ist.

Nichts wird wie vorher sein

Die Produktbeschreibung zu „The Red Door“ ist nicht sehr aussagekräftig. Es heißt lediglich: „Es gibt mehr als eine Wahrheit. Wenn ihr nach Antworten sucht, seid bereit, alles in Frage zu stellen und zu akzeptieren, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. Die rote Tür wartet, wagt ihr es, sie zu durchschreiten?“

Kaufen dürft ihr „The Red Door“ nicht. Bezogen werden kann die Software lediglich über einen Code. Und allzu klein ist sie nicht: Während im Xbox Store als Publisher Activision Blizzard genannt und auf einen Shooter verwiesen wird, beträgt die „ungefähre Größe“ ganze 81,65 GB. Zum Vergleich: Beim Eintrag im PlayStation Store war lediglich von 71 GB die Rede.

Nach dem jüngsten Produkteintrag darf natürlich spekuliert werden. So könnte die Aufnahme von „The Red Door“ darauf hindeuten, dass die Enthüllung von „Call of Duty: Black Ops Cold War“, oder wie der Titel auch immer heißen mag, nicht mehr all zu lange auf sich warten lässt. Wie anfangs erwähnt lässt sich Activision in diesem Jahr reichlich Zeit: Normalerweise finden die Enthüllungen neuer „Call of Duty“-Spiele deutlich früher im Jahr statt.

Sobald eine offizielle Ankündigung erfolgt, erfahrt ihr es bei uns. In der Zwischenzeit könnt ihr euch mit den aktuellen „Call of Duty“-Spielen „Modern Earfare“ und „Warzone“ beschäftigen.

