Ghost of Tsushima: Creative Director äußert sich zur fehlenden Anvisier-Funktion

In "Ghost of Tsushima" ist es nicht möglich, die Feinde gezielt anzuvisieren. Laut dem Creative Director des Spiels wurde dies aus einem bestimmten Grund weggelassen.

In den Gefechten werdet ihr es häufig mit mehreren Gegnern auf einmal zu tun bekommen.

Das neueste Actionspiel von Sucker Punch weiß unter anderem durch ein umfangreiches Kampfsystem zu überzeugen. Der größte Kritikpunkt ist hier allerdings das fehlende Anvisieren der Gegner. Diese Funktion ermöglicht es euch, in einem Kampf die Übersicht zu bewahren und die Kamera besser zu positionieren.

In einem Interview wurde Nate Fox, der Creative Director des Spiels, diesbezüglich gefragt und gab dabei folgende Antwort: „Als wir an den Kämpfen arbeiteten, sahen wir uns Samurai-Filme an, die natürlich eine Inspiration für das Gefühl dieses Spiels sind. Und die Kämpfer in diesen Filmen müssen ihre Aufmerksamkeit oft fließend von einem ankommenden Feind zum anderen verlagern. Der Kampf ist also so aufgebaut, dass man es mit einer Vielzahl von Feinden zu tun hat.“

Nate Fox erzählte darüber hinaus, dass ihr im Kampf das Gefühl bekommen sollt, von einem Wolfsrudel umgeben zu sein, das euch in die Enge treibt. Da sie von allen Seiten auf euch zukommen, könnt ihr sie nur mit geschickter Vorgehensweise abwehren.

Wenn es eine Lock-On-Mechanik geben würde, könntet ihr euch zwischen den ganzen Gegnern nicht so schnell hin und her bewegen. Außerdem wäre es schwieriger, im Gefecht zu improvisieren und auf gleichzeitig ausgeführte Angriffe zu reagieren. Im Spiel kämpft ihr hauptsächlich gegen Mongolen, die euch in Gruppen angreifen.

Kampfsystem sollte nicht zu kompliziert werden

Das Kampfsystem von „Ghost of Tsushima“ beinhaltet angreifen, blocken, parieren und ausweichen. Durch das fehlende Anvisieren sollt ihr euch voll und ganz auf diese Fähigkeiten konzentrieren können. Die Entwickler wollten die Steuerung während eines Kampfes nicht zu kompliziert gestalten. Ihr könnt das Anvisieren aber weiterhin durch die richtige Distanz und die Richtung kontrollieren, in die ihr den Stick drückt.

Durch die fehlende Lock-On-Funktion kann es aber durchaus mal passieren, dass ihr den falschen Gegner angreift. Außerdem ist die Richtungskontrolle über den Analog-Stick nicht so präzise wie richtiges Anvisieren. Mit steigender Spielzeit werdet ihr euch aber sicherlich daran gewöhnen.

