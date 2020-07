Ghost of Tsushima: Engpässe in Japan – Sony möchte nachproduzieren

Sony hat den Absatz von "Ghost of Tsushima" in Japan offenbar unterschätzt. Laut der Angabe des Unternehmens muss aufgrund der Lieferengpässe nachproduziert werden. Eilige Kunden können allerdings im PlayStation Store zuschlagen.

"Ghost of Tsushima" ist wohl der letzte große Exklusivtitel auf der PS4.

Große Exklusivspiele werden für die PS4 wohl nicht mehr auf den Markt kommen, was bedeutet: „Ghost of Tsushima“ stellt im Grunde die letzte First-Party-Veröffentlichung dieser Größenordnung dar, bevor Sony im Herbst dieses Jahres mit der PS5 durchstartet.

Und die Spieler scheinen begeistert zu sein: Während der Metascore von „Ghost of Tsushima“ basierend auf rund 100 Reviews bei 83 Punkten liegt, sorgten fast 9.000 User-Ratings für einen Score von 9.2.

Sony möchte nachproduzieren

Derartige Qualitäten wirken sich natürlich auf die Verkäufe aus. Und in Japan war das Interesse sogar so groß, dass im regulären Handel kaum noch Exemplare zum Verkauf stehen.

Auf die Engpässe verwies PlayStation Japan in einem kurzen Tweet. Zugleich versprach das Unternehmen, dass die Produktion weiterer Retail-Kopien von „Ghost of Tsushima“ läuft.

„Dank des Erfolgs von Ghost of Tsushima hat das Spiel unsere Erwartungen übertroffen und ist nun in einigen Geschäften knapp geworden. Die zusätzliche Produktion ist derzeit im Gange und im PlayStation Store ist eine downloadbare Version verfügbar. Wir hoffen, dass ihr den Kauf ebenfalls in Erwägung ziehen“, so der Inhalt des Tweets laut Übersetzer.

Angesichts des Settings und der grundlegenden Ausrichtung des Spiels überrascht es nicht, dass das japanische Publikum ein großes Interesse an „Ghost of Tsushima“ hat. Und die anfangs erwähnten Qualitäten leisten natürlich ihren Beitrag.

Auch in anderen Ländern legte „Ghost of Tsushima“ einen erfolgreichen Start hin und konnte sich an die Spitze der Charts schwingen. In einem heute veröffentlichten Trailer standen nochmals die Pressemeinungen im Fokus. Weitere Meldungen dieser Art sind in unserer Themen-Übersicht zu „Ghost of Tsushima“ zusammengefasst.

