Rocket Arena: Erste Season des Multiplayer-Shooters gestartet – Trailer & Details

Heute startet der frisch veröffentlichte Online-Shooter "Rocket Arena" in die erste Season. Wir liefern euch den offiziellen Trailer und die wichtigsten Details zur ersten Season.

"Rocket Arena" startet heute in die erste Season.

In Zusammenarbeit mit dem US-Publisher Electronic Arts veröffentlichten die Entwickler von Final Strike Games vor wenigen Tagen den Multiplayer-Shooter „Rocket Arena“ für die Konsolen und den PC.

Ergänzend zum Release von „Rocket Arena“ wurde nun auch die erste Season an den Start gebracht. Die erste Season dreht sich laut offiziellen Angaben unter anderem um die Katzen-Liebhaberin Flux, die von den Entwickler als ein wissenschaftliches Genie beschrieben wird und in der Raketenmeisterschaft mitwirkt. „Spiele mit deinen Gegnern Katz und Maus, wechsle die Dimension und schicke deine lenkbaren Rakitties auf die Jagd. Mi-au“, so die Macher von Final Strike Games weiter.

Trailer stimmt auf die erste Season ein

Gleichzeitig startet mit der ersten Season natürlich die offizielle Rangliste von „Rocket Arena“. Deinen Platz in der Rangliste verbesserst du, indem du dich auf den Schlachtfeldern des Multiplayer-Shooters behauptest. Begleitet wird der heutige Start der ersten Season von einem Trailer, mit dem die Entwickler von Final Strike Games Lust auf mehr machen möchten.

„Ab dem 12. August lernst du die sonnige Seite von Krater kennen – bei unserem Event ‚Blast in Paradise‘. Entdecke neue Karten und exklusive Modi und schließe Herausforderungen ab, um aufregende kostenlose Belohnungen freizuschalten. Oder schnapp dir den Blast Pass und verdiene noch mehr tolle Outfits, XP-Boosts, Raketentreibstoff und mehr. Bleib dran und erfahre, was dich in Saison 1 sonst noch erwartet“, heißt es abschließend.

„Rocket Arena“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

