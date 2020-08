DualSense: Unbestätigte Details zur Akku-Laufzeit und den Triggern aufgetaucht

Die PS5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Vor einigen Wochen enthüllte Sony Interactive Entertainment mit dem DualSense den neuen Controller der PlayStation 5.

Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, soll der DualSense mit verschiedenen Features wie dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern für eine komplett neue Spielerfahrung sorgen. Zum Start in die neue Woche erreichten uns frische unbestätigte Details zum Controller der PS5, die sich unter anderem mit der Akku-Laufzeit des DualSense beschäftigen.

Laufzeit des Akkus deutlich höher als beim DualShock 4?

In Umlauf gebracht wurden die unbestätigten Informationen von einem Reddit-User, der laut eigenen Angaben bereits Hand an den DualSense legen durfte. Wie berichtet wird, wird die Akku-Laufzeit des PS5-Controllers in etwa drei bis vier Stunden über der Laufzeit des DualShock 4-Akkus liegen. Der ständige Griff zum Ladekabel soll hier also spürbar reduziert werden.

Mit einem Blick auf die Tasten „L1“ beziehungsweise „R1“ führte der Nutzer aus, dass sich diese nun eher wie klassische Trigger anfühlen und nicht mehr über die bekannte Klick-Mechanik verfügen. „L2“ und „R2“ hingegen sollen sich nun auch ohne die zusätzliche Spannung etwas schwerer anfühlen als noch ihre DualShock 4-Pendants. Alles in allem fühle sich der DualSense deutlich komfortabler an als sein PlayStation 4-Pendant, so der Nutzer weiter.

Zumal das Touchpad nun deutlich schneller reagieren soll. Zum haptischen Feedback und den adaptiven Triggern konnte der Nutzer keine Angaben machen, da er diese Features noch nicht testen konnte. Hinzukommt, dass seine Angaben bisher nicht von offizieller Seite bestätigt wurden und daher erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden sollten.

Die PS5 findet im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den internationalen Handel. Einen konkreten Termin oder eine Preis ließ sich Sony Interactive Entertainment bisher leider nicht entlocken.

