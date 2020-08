PS5: DualShock 4 nicht zu PS5-Spielen kompatibel – Kritik von Amazons Penello

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Wie Sony Interactive Entertainment in dieser Woche klar stellte, kann der DualShock 4 auf der PS5 lediglich beim Spielen von PlayStation 4-Titel genutzt werden.

Zu den Spielen der PlayStation 5 hingegen ist der PS4-Controller nicht kompatibel. Eine Design-Entscheidung, die unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen sei, dass der DualSense mit exklusiven Features wie den adaptiven Triggern oder dem haptischen Feedback versehen wurde. In einem Interview kritisierte Xbox-Marketing-Lead Albert Penello, der seine Brötchen mittlerweile bei Amazon verdient, diese Entscheidung scharf.

Sony Entscheidung fühlt sich einfach falsch an

„Daran fühlt sich irgendetwas falsch an. Technologisch gesehen funktionieren sie eindeutig. Andere Zubehörteile werden unterstützt (Fight-Sticks, PSVR), was großartig ist. Wenn man sich die eigentlichen DualSense-Funktionen ansieht, gibt es nichts an dem, was sie tun, was auf dem DualShock 4 nicht funktionieren sollte. Dieselbe Anzahl von Buttons. Gleiches Layout“, so Penello.

Und weiter: „Beide haben Haptik, Bewegung und Touch. Das einzige Feature des DualSense ist das Mikrofon – und alle Spiele, für die das Mikrofon nötig ist, können auf dem DS4 mit einem Headset gespielt werden. Es gibt also keinen Grund, warum der DualShock 4 nicht mit allen PS5-Spielen funktionieren sollte. Das haptische Feedback ist nicht der Grund. Die überwiegende Mehrheit der für PS5 entwickelten Spiele wird den DS4 in Betracht ziehen, da Third-Parties zu Weihnachten auch PS4-Versionen ihrer Spielen ausliefern werden.“

Daher könne er diese Entscheidung nur bedingt nachvollziehen, wie Penello abschließend ausführte: „Und wenn eines dieser Spiele in einer PC-Version veröffentlicht wird, wird auch die Haptik der letzten Generation (entweder für Xbox oder PS4) in Betracht gezogen. […] Dies scheint eine Dollar-Sache zu sein, was natürlich Sonys Recht ist. Ich hoffe inständig, dass all dies zu einer günstigeren Konsole führt. Wenn sie wirklich 499 Dollar oder mehr verlangen, dann summiert sich diese Rechnung. Ich wette, der DualSense ist auch teurer als der DualShock 4. Ich gehe von 69 Dollar aus.“

Die PS5 wird genau wie die Xbox Series X im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den Handel finden. Mit konkreten Angaben zu den Preisen und den Terminen halten sich Sony Interactive Entertainment und Microsoft weiterhin zurück.

