Wasteland 3: Umfang scheint die Erwartungen der Spieler zu übertreffen

"Wasteland 3" erscheint unter anderem für die PS4.

Nach gleich mehreren Verschiebungen wird das von inXile Entertainment entwickelte Oldschool-Rollenspiel „Wasteland 3“ Ende des Monats endlich erscheinen.

Kurz vor dem Release nutzte Microsofts Aaron Greenberg, seines Zeichens Oberhaupt der Xbox-Marketing-Sparte, die Gunst der Stunde, um noch einmal die Qualitäten von „Wasteland 3“ hervorzuheben – in diesem Fall den Umfang. Wie Greenberg versprach, dürfen wir uns nämlich auf ein umfangreiches Abenteuer freuen, dessen Umfang die Erwartungen der meisten Spieler übertrifft.

„Das Team fühlt sich wirklich gut damit und das Spiel ist viel größer, als von vielen erwartet – ‚Episch in der Größe‘ von Brian Fargo selbst“, so Greenberg kurz und knapp. Eine konkrete Zahl nannte Greenberg zwar nicht, allerdings wiesen die verantwortlichen Entwickler von inXile Entertainment bereits vor einigen Wochen darauf hin, dass ihr durchschnittlich rund 50 Stunden beschäftigt sein werdet, wenn ihr „Wasteland 3“ meistern möchtet.

„Wasteland 3“ erscheint am 28. August 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 und verfrachtet euch in das postapokalyptische Colorado. Laut inXile Entertainment erlebt ihr eine spannende Geschichte voller brutaler ethischer Entscheidungen.

„Erstelle und individualisiere Deine Truppe im Einzelspieler- oder Koop-Modus. Egal, ob mit lodernden Waffen oder friedlichen Verhandlungen, Deine Entscheidungen bedeuten Leben oder Tod für diejenigen, die versuchen, in dieser harten und unnachgiebigen Welt zu überleben“, so die Macher weiter.

Just got off call with @BrianFargo @inXile_ent about Wasteland 3. Team feeling really good and game coming in much larger than many expected – “Epic in Size” from Brian Fargo himself. Cannot wait until August 28th! https://t.co/Eba2tUrwvU

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) August 13, 2020