PS5: Raytracing und mehr – 4A Games über die Vorzüge der Next-Gen-Konsole

Die PS5 erscheint Ende 2020.

In den vergangenen Wochen und Monaten ließen sich zahlreiche Entwickler über die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen-Generation aus.

In einem aktuellen Interview waren die „Metro“-Macher von 4A Games an der Reihe und sprachen über die Vorzüge der PlayStation 5-Hardware. Angetan sind die Entwickler des ukrainischen Studios unter anderem vom DualSense-Controller, der in Kombination mit der „Metro“-Serie für eine ganze neue Spielerfahrung sorgen könnte. „Wir sehen dort viele Möglichkeiten für jedes Spiel. Die erste, die für Metro in den Sinn käme, wäre wahrscheinlich die taktile Rückmeldung des Drucks, wenn man ein pneumatisches Gewehr aufpumpt“, so Executive-Producer Jon Bloch.

Mit der SSD können die Grenzen des Game-Designs neu ausgelotet werden

Doch auch die Unterstützung der Raytracing-Technologie wird von den Machern von 4A Games begrüßt. Bloch weiter: „Wir sind fest entschlossen, das Raytracing voranzutreiben. Und zu sehen, dass die Verfügbarkeit auf der PS5 wahrscheinlich das größte Feature ist, über das wir uns freuen. Auch die schnellere SSD wird bei der Spielerfahrung sehr hilfreich sein, aber die Unterstützung des Raytracings ist eine Sache, die hinsichtlich der Hardware für uns einen echten Generationen-Sprung darstellt.“

Abschließend sprach Bloch davon, dass es mit der schnellen SSD der PlayStation 5 möglich sein wird, die Grenzen des Game-Designs neu auszuloten. „Je größer und dichter die Umgebungen werden, desto länger werden die Ladezeiten und desto kritischer fällt die Streaming-Technologie aus. Eine schnellere Hardware bedeutet, dass wir diese Grenzen noch weiter ausdehnen können“, führte 4A Games‘ Executive Producer aus.

Einen konkreten Termin bekam die PlayStation 5 bisher nicht spendiert. Stattdessen ist von offizieller Seite lediglich von einer Markteinführung im Weihnachtsgeschäft 2020 die Rede.

