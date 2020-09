PS5: Entwickler sind von der SSD und 3D-AudioTech-Engine begeistert

Mehrere Entwickler, die momentan an Projekten für die PS5 arbeiten, haben sich zu den Features der Konsole zu Wort gemeldet. In den Fokus rücken die SSD und 3D-AudioTech-Engine.

Die PS5 kommt mit besonderen Features daher.

Sony hat im Laufe des Nachmittags einen neuen Blog-Artikel zur PS5 veröffentlicht. Zu Wort kommen darin mehrere Entwickler, die sich zu den Vorteilen der SSD und Tempest Engine äußern. Neue Details solltet ihr nicht erwarten. Doch verdeutlichen die Aussagen, dass Besitzer der PS5 weniger Geduld aufbringen müssen und zugleich einen besseren Klang erhalten.

Entwicklerstimmen zur SSD

Zu Wort kam unter anderem einer der Entwickler von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“. Der Creative Director Brian Horton äußerte sich zu den Vorteilen der SSD wie folgt: „Über das nahezu sofortige Laden und den schnellen Transport hinaus gibt uns die SSD mit ihrer Geschwindigkeit die Möglichkeit, Inhalte schneller und detaillierter zu zeigen. Dies sollte dazu führen, dass die Stadt besser denn je aussieht. Und es ist erst der Anfang für unser Team, diese Möglichkeiten zu erschließen.“

Ähnliche Worte hinterließ der Creative Director Gavin Moore, der momentan anarbeitet. Die Entwickler sehen die SSD nicht nur als Speicher an, auf der Daten abgelegt werden, auch könne sie als eine Art Arbeitsspeicher genutzt werden, da es möglich ist, die „Daten mit rasender Geschwindigkeit zu laden und euch direkt wieder ins Geschehen zurückbringen“.

Neil Hill, Leitender Programmierer hinter „Far Cry 6“, sieht die SSD der PS5 gar als Game Changer an. In den kommenden Jahren werden wir laut seiner Einschätzung „Innovationen im Streaming und Open-World-Spieldesign erleben“.

Marcus Smith, Creative Director bei Insomniac Games, wo momentan an „Ratchet & Clank: Rift Apart“ gearbeitet wird, erklärte wiederum: „Hoffentlich konnten die Spieler die neue erweiterte Gameplay-Demo sehen, die wir kürzlich zu Ratchet & Clank vorgestellt haben: Die SSD und die sie umgebende benutzerdefinierte E/A-Architektur ermöglichen es uns, Spieler mit nahezu sofortiger Geschwindigkeit durch alle Dimensionen zu schicken. Sie ändert die Regeln grundlegend und ermöglicht es uns, über Ideen und Spieldesigns nachzudenken, die nur auf PS5 möglich sind.“

Tempest 3D AudioTech Engine

Ein weiteres Thema war die Tempest 3D AudioTech Engine der PS5. Sie wurde laut Sony für eine „hochpräzise Audiopositionierung“ entwickelt, was für die Immersion einen großen Spring nach vorne bedeuten soll.

Beispielsweise könnt ihr die neue Technologie in „Tribes of Midgard“ erleben. Die Entwickler sprechen von einer üppigeren und faszinierenderen Umgebung, die euch mehr von dem vermittelt, was um euch herum passiert. „Die Spieler können diese Hinweise nutzen, um sich entsprechend vorzubereiten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht an einem anderen Tag noch leben werden“, so Julian Maroda, Kreativdirektor und CEO bei Norsfell.

Ähnliche Features sollen in „Horizon Forbidden West“ ermöglicht werden. Laut Mathijs de Jonge, Creative Director bei Guerrilla Games, hat der Sound sogar einen Einfluss auf das Gameplay: „Mit der Tempest 3D AudioTech-Sound-Engine der PS5-Konsole sind wir jetzt in der Lage, Sounds so abzuspielen, dass die Spieler die Maschinen um sich herum leichter lokalisieren können, was sich hervorragend für Situationen eignet, in denen man sich in der Nähe von Maschinen befindet oder sich einfach nur an diese heranschleichen möchte.“

„Audio ist eine Schlüsselfunktion, um die Erfahrung der nächsten Generation mit der PS5 wirklich voranzutreiben. Es ist fast so, als ob 3D Audiotech speziell mit Blick auf Horrorspiele entwickelt wurde. Früher war es so, dass die Spieler eine Menge ihrer eigenen Zeit und ihres eigenen Geldes investieren mussten, um diesen räumlichen Ton zu erhalten. Jetzt können sie einfach ein Headset aufsetzen und ein vollständiges 3D-Audioerlebnis genießen“, meint wiederum Jun Takeuchi, der Executive Producer hinter „Resident Evil Village“.

Alle weiteren Statements der Entwickler lest ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

