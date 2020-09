Apex Legends: September-Soiree gestartet – Beliebte Inhalte kehren zurück

Mit der sogenannten September-Soiree starteten die Entwickler von Respawn Entertainment ein neues Event in der Welt von "Apex Legends". Im Rahmen des Events werden im Laufe des Monats besonders beliebte Inhalte wie freischaltbare Skins oder Spiel-Modi ein Comeback feiern.

"Apex Legends": Ausgewählte Inhalte feiern ein Comeback.

Unter dem Namen „September-Soiree“ starteten die Entwickler von Respawn Entertainment ein groß angelegtes neues Event in der Welt des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“.

Mit diesem feiern im Laufe des Monats ausgewählte Inhalte wie freischaltbare Skins oder Modi ein Comeback. Das erste zeitlich begrenzte Event in Form von „Dummies großer Tag“ startet mit sofortiger Wirkung. In „Dummies großer Tag“ schließt ihr euch einem Team an und versucht, mit überraschenden und ultimativen Fähigkeiten zu überleben. Jeden Dienstag wird ein weiterer zeitlich begrenzter Modus sein zurückkehren.

Events eine Ode an die Spieler

Den Schlusspunkt im „September-Soiree“ setzt das letzte zeitlich begrenzte Event, das laut Respawn Entertainment am 29. September 2020 starten wird. „In den letzten sechs Saisons von Apex Legends hat Respawn die Grenzen des Battle Royale-Erlebnisses mit innovativen, zeitlich befristeten Events ständig erweitert. Alle Events der September-Soiree, die im Laufe des Septembers starten, sind eine Ode an die Fans und ihre actiongeladenen Lieblingsevents“, so das Studio weiter.

Ergänzend zu den zeitlich begrenzten Modi haben die Spieler im Rahmen des September-Soiree-Angebots die Möglichkeit, die exklusiven Große-Soiree-Skins des Januar-Events zu ergattern. Die begehrten Große-Soiree-Skins des gleichnamigen Ingame-Events von „Apex Legends“ sind vom 15. bis zum 22. September 2020 zu reduzierten Preisen erhältlich.

„Apex Legends“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

