Godfall: Als Launch-Titel der PS5 bestätigt – Neue Teaser stehen bereit

"Godfall" erscheint zum Launch der PS5.

Unter den ersten Dritthersteller-Titeln, die in den vergangenen Monaten für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte der Loot-Slasher „Godfall“.

„Godfall“ entsteht aktuell bei den Entwicklern von Counterplay Games und wird in Zusammenarbeit mit Gearbox Publishing veröffentlicht. Wie in einem aktuellen Statement noch einmal bestätigt wurde, wird „Godfall“ pünktlich zum Launch der PlayStation 5 im November erhältlich sein. Passend zu dieser Ankündigung wurden zwei frische Teaser zum Loot-Slasher veröffentlicht.

Verschiedene Editionen zum Launch

In den USA wird „Godfall“ am 12. November 2020 für die PlayStation 5 und den PC (über den Epic Games Store) erscheinen. In Europa werden sich zukünftige PS5-Besitzer aufgrund der späteren Markteinführung der neuen Konsole eine Woche länger gedulden müssen und sind am 19. November 2020 an der Reihe. Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, wird „Godfall“ in Form verschiedener Editionen ins Rennen geschickt.

Zum Thema: Godfall: 4K-Combat-Trailer und Editions in der Übersicht

Parallel zur Standard-Ausgabe erscheint beispielsweise eine Deluxe-Edition, die neben dem Hauptspiel von „Godfall“ die erste kommende Erweiterung umfasst. Hinzukommt die sogenannte Ascended-Edition, die neben der ersten Erweiterung weitere Extras mit sich bringt.

„Godfall“ versteht sich spielerisch als ein Action-Titel, der vor allem mit seinem rasanten Nahkampfsystem und der motivierenden Jagd nach Loot punkten soll. Ihr schlüpft in die Rollen der letzten valorianischen Ritter, götterähnliche Krieger, die sich mit Valorplates ausrüsten können – legendäre Rüstungssets, die den Träger zu einem unaufhaltsamen Meister des Nahkampfs machen.

