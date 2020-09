Cyberpunk 2077: Videos stellen Night City und Gangs vor

In Night City sollt ihr fast hinter jeder Ecke etwas Neues entdecken.

CD Projekt hat in den Abendstunden einen neuen Trailer zu „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. In den Fokus gerückt wird darin der wichtigste Teil des kommenden Rollenspiels. Es ist der Schauplatz Night City. In einem zweiten Video rücken die Gangs in den Fokus.

Night City ist vollgepackt mit Sehenswürdigkeiten. Die Stadt besteht aus sechs Bezirken, jeder mit seiner eigenen einzigartigen Architektur und seinen eigenen Features, wie das unten eingebundene Video zu „Cyberpunk 2077“ verdeutlicht.

Sogar Müll wurde von Hand platziert

CD Projekt bemüht sich trotz der schieren Größe und des Ausmaßes von Night City darum, dass die Spieler bei jedem Bezirk ein „Gefühl für den Ort“ haben. Sie werden im Wesentlichen wissen, wo sie sich befinden. Beschrieben wurden die Bemühungen als „organisch“, was letztendlich dazu führte, dass sogar Müll von Hand platziert wurde. Auch versprechen die Macher in Bezug auf die Erkundung eine erhebliche Vertikalität.

Die labyrinthische Natur der Stadt bedeutet, dass jede Gasse in „Cyberpunk 2077“ etwas Neues und Interessantes bieten könnte. Bei euren Touren werdet ihr vielleicht einen Aufzug finden, der in eine andere Ebene der Stadt führt und eine Abkürzung eröffnet. Zusätzlich zu all den Quests und Nebenquests können sich bei der Erkundung auch verschiedene Mini-Geschichten eröffnen.

Auf den Markt gebracht wird „Cyberpunk 2077“ am 19. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam, Epic Games und GOG sowie zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 5 und Xbox-Serie X/S. Vorbestellen könnt ihr den Titel unter anderem bei Amazon.

