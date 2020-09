PSN Store Charts: Erneuter PS4-Sale im PlayStation Store

"The Witcher 3" befindet sich im Angebot.

Der Launch der PS5 nähert sich mit großen Schritten. Bis es soweit ist, müsst ihr euch mit Angeboten begnügen, die sich PS4-Spielen widmen. Auch am heutigen Mittwoch ging ein solcher Sale an den Start.

Im Angebot befindet sich beispielsweise die „Injustice: Götter unter uns – Ultimate Edition“. Statt 59,99 Euro zahlt ihr bis zum 15. November 2020 nur 9,59 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 84 Prozent entspricht. Auch „Lego Marvel Super Heroes“ wurde im Preis gesenkt. 9,99 statt der sonst üblichen 39,99 Euro werden fällig. „Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht“ ist in der Deluxe Edition für 17,49 statt 69,99 Euro zu haben. Im Fall von „Lego City Undercover“ sind es 14,99 statt 59,99 Euro.

Metal Gear, Uncharted und Ghost of Tsushima

Für „Metal Gear Solid V: Ground Zeroes“ zahlt ihr im Aktionszeitraum 3,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 80 Prozent entspricht. Wollt ihr hingegen in den Besitz von „Metal Gear Solid V: The Phantom Pain“ kommen, dann seid ihr mit 5,99 Euro dabei. Der Rabatt ist identisch. „Metal Gear Solid V: The Definitive Experience“ ist für 3,99 Euro im Angebot.

„PixelJunk Shooter Ultimate“ kostet momentan 2,99 statt 11,99 Euro. Der Preis von „How to Survive 2“ wurde auf 3,74 Euro gesenkt. „Cities: Skylines“ bekommt ihr für 9,99 Euro. Die Mayor’s Edition wechselt für 34,99 Euro den Besitzer. Im Fall der „Premium Edition 2“ der Städtebausimulation sind es 17,49 Euro. Für die „Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Chronicles Edition“ werden 23,09 statt 69,99 Euro fällig und „Uncharted: The Lost Legacy“ kostet im Aktionszeitraum 9,99 statt 19,99 Euro.

„The Witcher 3: Wild Hunt“ bekommt ihr für 8,99 Euro. Jenseits des PSN-Sales werden im PlayStation Store 29,99 Euro fällig. Für „Sniper Elite 3“ bezahlt ihr momentan 4,79 statt 29,99 Euro. „L. A. Noire“ wandert für 19,99 Euro in eure Bibliothek. „Monster Hunter World“ wartet für 14,99 statt 19,99 Euro auf euch. „Star Wars Jedi: Fallen Order“ könnt ihr für 34,99 Euro nachholen. Im Fall von „Ghost of Tsushima“ sind es 55,29 Euro. Die Digital Deluxe Edition kostet 64,79 Euro.

Batman, Far Cry und Assassin’s Creed

Auch „Batman: Arkham Knight“ ist im Angebot. 12,99 Euro ist euer Preis, wenn ihr den Titel bis zum 15. Oktober 2020 im PlayStation Store ordert. Der Rabatt beträgt 35 Prozent. Der Preis von „Far Cry 5“ wurde von 69,99 Euro auf 14,69 Euro gesenkt. 14,84 Euro werden momentan für „Far Cry New Dawn“ verlangt. 50 Prozent günstiger bzw. für 24,99 Euro wird „Conan Exiles“ verkauft.

Zum Thema

Ein weiteres Angebot des Sales ist die „Assassin’s Creed The Ezio Collection“. Hierfür werden 17,49 Euro bzw. 65 Prozent weniger fällig. 78 Prozent werden vom Preis von „Assassin’s Creed Origins“ abgezogen, was ihn auf 14,99 Euro schrumpfen lässt. Ebenfalls für 14,99 Euro bekommt ihr „Assassin’s Creed Rogue Remastered“. Einen Euro mehr zahlt ihr für „Assassin’s Creed 3 Remastered“.

Wie gewohnt gilt: Eine vorläufige Übersicht über den PSN-Sale findet ihr auf psprices.com. Die Schnäppchen-Kategorie im PlayStation Store öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link. Auch die kürzlich gestarteten PS Plus-Double-Discounts sind noch bis zum 1. Oktober 2020 gültig.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store