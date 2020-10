The Witcher: Erste Bilder der zweiten Staffel zeigen Geralt und Ciri

Netflix hat erste Bilder zu der zweiten Staffel der Fernsehserie "The Witcher" veröffentlicht. Somit erhalten wir einen Blick auf Geralt von Riva und Ciri, die in den neuen Folgen erneut eine tragende Rolle spielen werden.

Ende des letzten Jahres konnte die Netflix-Adaption zu „The Witcher“ einen immensen Erfolg feiern und in Windeseile sowohl alteingesessene Fans der Spiele sowie der Bücher als auch ein komplett neues Publikum für die Geschichten von Andrzej Sapkowski begeistern.

Des Hexers neue Kleider

Nachdem man die Dreharbeiten für die zweite Staffel aufgrund der Covid-19-Pandemie für mehrere Monate aussetzen musste und man nun wohl erst im Sommer 2021 mit den neuen Folgen rechnen kann, bekommen wir inzwischen einen ersten Blick auf die neuen Kostüme.

Netflix hat erste Bilder zu der neuen Rüstung des Hexers Geralt von Riva, gespielt von Henry Cavill, sowie zu einer kampfbereiten Ciri (Freya Allan) veröffentlicht. Somit kann man bereits die Vorfreude auf die neuen Abenteuer steigern.

In der Vergangenheit hatten die Produzenten und Showrunner bereits klargestellt, dass man die konfuse Darstellung unterschiedlicher Zeitlinien aus der ersten Staffel nicht mehr fortführen wird. Stattdessen wird die gesamte Geschichte der zweiten Staffel stringent erzählt, sodass auch Zuschauer, die in der ersten Staffel erstmals vom Schlächter von Blaviken gehört haben, in Zukunft der kompletten Erzählung folgen können.

Einen konkreten Starttermin hat die zweite Staffel von „The Witcher“ bisher noch nicht erhalten. Sobald Netflix diesbezüglich weitere Details enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

New armour, same witcher. Here’s your first look at Henry Cavill as Geralt in @witchernetflix Season 2. pic.twitter.com/Hx7UCpzrTW — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 5, 2020

It’s time for Ciri to fight back. Freya Allan in @witchernetflix Season 2. 👀 pic.twitter.com/S9saDshclf — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 6, 2020

