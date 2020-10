Final Fantasy XVI: Handlung und Kämpfe weiter detailliert

"Final Fantasy XVI" zählt zu den Spielen die kürzlich für die PS5 angekündigt wurden.

In der neusten Ausgabe der Famitsu sind weitere Details zum Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ abgedruckt. Sie stammen offenbar vom zuständigen Produzenten Naoki Yoshida und Director Takai Hiroshi, die außerdem ganz persönliche Kommentare hinterließen.

Zunächst einmal steht fest, dass der Hauptprotagonist des Spiels ein Ritter ist. Dabei handelt es sich um die Figur, die im Trailer „Aufhören, aufhören! Er ist mein Bruder“ schreit.

Er beschützt Joshua, einen kleinen Jungen, der Feuerzauber zur Wundbehandlung anwendet und im Trailer „Phoenix“ genannt wird. Nicht zweifelsfrei klar ist, ob es sich bei Joshua tatsächlich um den Bruder des Hauptprotagonisten handelt.

Weiter heißt es, dass die Menschen in der Spielwelt Kristalle benutzen müssen, um zu überleben. Der primäre Konflikt dreht sich letztendlich um etwas, das Mutterkristall genannt wird.

In Bezug auf die Kämpfe erwartet euch mit „Final Fantasy XVI“ ein Action-RPG. Ihr werden in der Lage sein, mit Warp zu hantieren und Beschwörungen in eure Angriffe einzubauen. Neben Phoenix und Ifirit, die das Logo des Spiels bilden, sind Shiva und Titan mit von der Partie

Auch weitere bekannte Elemente aus der „Final Fantasy“-Reihe werden im Spiel enthalten sein. Einige davon waren bereits im Enthüllungstrailer zu sehen, darunter Chocobo und Malboro.

„Final Fantasy XVI“ wurde vor einigen Wochen für die PlayStation 5 angekündigt. Jüngste Einträge auf den Karriereseiten von Square deuten darauf hin, dass die grundlegende Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist, sodass es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern wird, bis wir das Ergebnis sehen.

Im nachfolgenden Tweet lest ihr außerdem die anfangs erwähnten Kommentare von Yoshida und Hiroshi:

The latest Famitsu magazine has some new info on Final Fantasy 16 + new comments from Yoshi-P and Takai!

Tidbits:

-Protagonist IS the one who says (re: Joshua) „Stop! He’s my younger brother!“

-Humans cannot live w/o crystals

-Staff are working towards completion of the game. pic.twitter.com/Sq4yUwXxfv

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) October 9, 2020