PlayStation Store: FIFA 20 an der Spitze – Die Download-Charts im September

"FIFA 20" dominierte im vergangenen Monat die hiesigen PlayStation Store-Charts.

Zum Start in das Wochenende bedachte uns Sony Interactive Entertainment mit den aktuellen Download-Charts des PlayStation Stores.

Diese beziehen sich auf den Monat September 2020, in dem sich EA Sports‘ Fußball-Simulation „FIFA 20“ den Platz an der Spitze sicherte. Gefolgt von Titeln wie dem Party-Battle-Royal-Spektakel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ und „NBA 2K21“. Auch Dauerbrenner wie „GTA 5“, „Minecraft“ oder Insomniac Games‘ „Spider-Man“ sind wieder mit von der Partie.

Im Bereich der VR-Titel werden die ersten drei Plätze von „Beat Saber“, „Vader Immortal: A Star Wars VR Series“ sowie „Superhot VR“ belegt, während sich „Rocket League“ zum erfolgreichsten Free2Play-Spiel im September aufschwang. Die DLC-Charts hingegen sind wie gehabt fest in der Hand von „Fortnite“.

Anbei die kompletten Charts aus dem Monat September 2020.

PlayStation 4

1. EA Sports FIFA 20

2. Fall Guys: Ultimate Knockout

3. NBA 2K21

4. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

5. Marvel’s Avengers

6. eFootball PES 2021 Season Update

7. Grand Theft Auto V

8. Tom Clancy’s The Division 2

9. Mafia: Definitive Edition

10. Minecraft

11. Call of Duty: Modern Warfare

12. Days Gone

13. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

14. Tomb Raider: Definitive Edition

15. Assassin’s Creed Odyssey

16. Red Dead Redemption 2

17. Need for Speed Payback

18. Marvel’s Spider-Man

19. The Forest

20. Gran Turismo Sport

PlayStation VR

1. Beat Saber

2. Vader Immortal: A Star Wars VR Series

3. Superhot VR

4. Blood & Truth

5. Job Simulator

6. Marvel’s Iron Man VR

7. Gorn

8. Moss

9. Astro Bot Rescue Mission

10. Until Dawn: Rush of Blood

Free2Play-Spiele

1. Rocket League

2. Spellbreak

3. Genshin Impact

4. Fortnite

5. Call of Duty: Warzone

6. Hyper Scape

7. Apex Legends

8. Brawlhalla

9. World of Tanks

10. eFootball PES 2020 Lite

DLC und Erweiterungen

1. Fortnite – The Street Serpent Pack

2. Fortnite – Dark Reflections Pack

3. Fortnite – Corrupted Legends Pack

4. Fortnite – Samurai Scrapper Pack

5. Rocket League – Endo Starter Pack

6. Fall Guys: Ultimate Knockout Fast Food Costume Pack

7. Call of Duty: Warzone – Starter Pack

8. Fall Guys: Ultimate Knockout Collector’s Pack

9. GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack

10. Fortnite – Metal Team Leader Pack

