PlayStation 5: Dank vieler Anpassungsoptionen noch besser – Meinung

Werden die abnehmbaren Seitenklappen der PlayStation 5 vielleicht der heimliche Star der Konsole?

Der Release der PlayStation 5 rückt allmählich immer näher und so langsam aber sicher veröffentlicht Sony weitere Informationen zu seiner Next-Generation-Konsole. Bekanntlich hielt sich das japanische Unternehmen hiermit in den vergangenen Monaten sehr bedeckt, doch gerade in den letzten Stunden rollte wieder eine kleine Info-Lawine über uns hinweg, etwa mit weiteren Details zur Abwärtskompatibilität. Doch von den Spielen ganz abgesehen verspricht die PS5 auch wegen zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten interessant zu werden.

Sony verspricht die anpassbarste PlayStation aller Zeiten

Vor wenigen Tagen sorgte bekanntlich das offizielle PlayStation 5-Teardown-Video für Aufsehen. Hierin bekamen wir einen detaillierten Einblick ins Innenleben der Next-Gen-Konsole gewährt und erhielten zusätzliche Informationen bezüglich der Entscheidungen, die schließlich zu dem finalen Design führten. Dabei fiel direkt ins Auge, dass die Konsole deutlich mehr Individualisierungsoptionen bieten werde als der mittlerweile etwas in die Jahre gekommene Vorgänger.

Hierbei fühlte ich mich an die Aussagen einer Person aus Sonys Vorstand erinnert, denn im Juni diesen Jahres versprach eine Führungskraft des japanischen Unternehmens, die kommende Konsole werde nicht weniger als die „anpassbarste“ PlayStation aller Zeiten sein (via BGR). Kurz darauf ergänzte Matt MacLaurin, seines Zeichens PlayStation Vice President of UX design, die PS5 werde auf Arten anpassbar sein, wie es sie bei der aktuellen Generation noch nicht gegeben hätte. Zugegeben, für sich alleine gesehen sind diese Äußerungen etwas kryptisch, schließlich lassen diese relativ viel Interpretationsfreiraum.

Im Kontext des Teardown-Videos eröffnen sich hier jedoch einige spannende Möglichkeiten für die Zukunft. Zunächst bietet das natürlich vor allem praktische Vorteile, denn so können wir die Hardware etwas aufwerten, etwa indem wir zusätzliche Teile einbauen. In erster Linie dürfte von vielen hierbei sicherlich der zusätzliche SSD-Slot genutzt werden, um auf diese Weise die PlayStation 5 noch mehr an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und somit, für einen persönlich, noch besser zu machen. Noch spannender dürfte es hingegen auf rein optischer Ebene werden.

Größere Customization-Community auf PlayStation?

Vor allem denke ich hierbei an die abnehmbaren Seitenplatten der Konsole, die laut Sony in erster Linie für die Kunden einen praktischen Nutzen haben sollen. Dank dieser können beispielsweise die „Staubfänger“ der PlayStation 5 freigelegt und anschließend mit einem Staubsauger gesäubert werden. Darüber hinaus gelangt man auf diese Weise ebenfalls an den freien zusätzlichen SSD-Platz. Allerdings könnten die Seitenplatten an sich womöglich für einige Leute zu den eigentlichen Stars der Hardware werden.

Sowohl die PlayStation 3 als auch die PlayStation 4 kamen im Laufe ihres jeweiligen Zyklus bekanntlich in verschiedenen limitierten Sondereditionen heraus, die sich durch ein ganz besonderes Design auszeichneten – und des Weiteren oftmals eben auch durch einen entsprechend hohen Preis. Solche „Limited Edititon“ werden wir sicherlich auch bei der kommenden PlayStation-Generation sehen, schließlich mögen wir Menschen es, Dinge zu besitzen, die nicht jeder sein Eigen nennen kann.

Allerdings könnte es wegen der abnehmbaren Seitenplatten darüber hinaus noch eine weitere Möglichkeit geben, seine Konsole besonders schick zu machen, und das für die breite Masse und eventuell auch zu einem etwas erschwinglicheren Preis. Diese Elemente sind theoretisch austauschbar oder, um bei den weiter oben bereits zitierten Worten eines Sony-Vorstands zu sagen, anpassbar. Damit könnte Sony zudem auch noch einen gänzlich neuen Markt für sich erschließen, in den bereits jetzt erste Leute vorstoßen.

Das Interesse und vor allem die ersten Arbeiten einiger Leute deuten nämlich bereits an (via TheSixthAxis), was uns in den kommenden Jahren, in denen die PS5 auf dem Markt sein wird, erwarten könnte: verschiedene Designs für die Seitenplatten sowie weitere Teile der Konsole, etwa deren Standfuß oder auch dem DualSense-Controller. Auf diese Weise könnte auf der PlayStation 5 nämlich womöglich eine ganze Customization-Community heranwachsen, deren Mitglieder ihre Konsolen auf die kreativsten Arten zu etwas ganz Besonderem macht, zu echten Unikaten.

Mach die PlayStation 5 zu deiner PlayStation (?)

Dies könnte letztendlich natürlich für jeden PS5-Besitzer relevant werden, schließlich wäre es mit den so entstehenden Seitenplatten-Designs möglich, dass jeder seine Konsole nach seinen ganz eigenen Wünschen individualisiert. Wem das gewöhnliche weiß-schwarze Design der PlayStation 5 nicht gefällt, könnte diese beispielsweise so ausstatten, dass sie optisch an das persönliche Lieblingsspiel angelehnt ist. Ein „Spider-Man“-Fan hat dies bereits vorgemacht und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Denkbar wären hier natürlich auch offizielle Produkte zu bekannten PlayStation-IPs wie „God of War“, „Horizon“, „The Last of Us“ oder „Uncharted“.

Die größte Hoffnung setze ich hier jedoch auf die anderen Mitglieder der PlayStation-Community, die unser aller Hobby so eine ganz neue und noch viel persönlichere Note verleihen könnten. Auf diese Art werden selbstverständlich weder die Spiele besser noch die in der Konsole verbaute Hardware potenter, doch jeder könnte die PS5 so noch mehr zu seiner eigenen PS5 machen. Und das würde die Konsole, auf einer ganz persönlichen Ebene, eben sicherlich für jeden selbst auch noch ein kleines Stückchen besser machen.

Jetzt seid ihr dran: Was ist eure Meinung zu den vielen von Sony angedeuteten Anpassungsmöglichkeiten der PlayStation 5?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation 5