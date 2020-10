Game Sales Award: PS4-Exklusivspiel erhält Platin-Award

"Ghost of Tsuhima" zählt zu den Spielen, die im September mit einem Game Sales Award ausgezeichnet wurden. Platin gab es für das PS4-Exklusivspiel.

Diese Spiele wurden im September ausgezeichnet. (Bildquelle: Game)

Game, der Verband der deutschen Games-Branche, hat im September mehrere Spiele ausgezeichnet, die in Deutschland eine gewisse Verkaufszahl überschreiten konnten.

Dazu zählt unter anderem das von Sucker Punch entwickelte und von Sony veröffentlichte „Ghost of Tsushima“, das in Deutschland mehr als 200.000 Mal verkauft wurde. Dafür gab es den Game Sales Awards in Platin. Ebenfalls wurde „F1 2020“ mit dieser Auszeichnung bedacht.

Gold für Super Mario

Auch zwei Gold-Pokale wurden vergeben. Sie gingen an „Super Mario 3D All-Stars“ und „Paper Mario: The Origami King“, die in Deutschland jeweils mehr als 100.000 Abnehmer fanden. Nachfolgend seht ihr die komplette Übersicht:

Game Sales Award in Platin

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment) erschienen für P4

F1 2020 (Codemasters/Codemasters) erschienen für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia

Game Sales Award in Gold

Super Mario 3D All-Stars (Nintendo/Nintendo) erschienen für Switch

Paper Mario: The Origami King (Intelligent Systems/Nintendo) erschienen für Switch

Als Grundlage dienen die aktuellen Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment. Spiele, von denen mehr als 100.000, 200.000 beziehungsweise 500.000 Exemplare plattformübergreifend verkauft wurden, erhalten den Game Award in Gold, Platin beziehungsweise den Sonderpreis.

Damit Verkäufe für den Award berücksichtigt werden können, darf der durchschnittliche Verkaufspreis des Titels nicht stärker als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung im Zuge der Markteinführung abweichen.

