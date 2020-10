DiRT 5: Launch-Fahrzeuge in der Übersicht

In "DiRT 5" warten schon am Launch-Tag zahlreiche Fahrzeuge auf euch.

Codemasters hat eine Übersicht über die Fahrzeuge veröffentlicht, die zum Launch von „DiRT 5“ über die Rennstrecken manövriert werden können. Die unten eingebundene Übersicht umfasst Autos aus sieben Jahrzehnten, darunter Modelle, die bisher nicht vertreten waren. Als Beispiele können der Audi TT Safari und Ariel Nomad Tactical genannt werden.

Aber auch verschiedene gewohnte Fahrzeuge sind dabei, darunter der Porsche 911 SC/RS Rally und der Porsche 924 Carrera GTS Rallye. Zudem müsst ihr nicht auf den Volkswagen Race Touareg 3 verzichten. Gleiches gilt für den Ford Fiesta R5 MKII.

Die Launch-Fahrzeuge in der Übersicht

Super Lites

Ariel Nomad

Ariel Nomad Tactical (Exklusiv in der Amplified Edition)

Armada Engineering Class 10

Blitzworld Beast

Brenthel Industries Class 10

Exomotive Exocet Off-Road

Speedcar Wonder

Speedcar Xtrem

Volkswagen Baja Beetle

Volkswagen ID Buggy

Rock Bouncer

WS Auto Racing Mudclaw (fiktiv)

Formula Off Road

WS Auto Racing Titan (fiktiv)

Unlimited

Armada Engineering Unlimited Truck

Brenthel Industries Class 1 Buggy

Brenthel Industries Unlimited Truck

Jimco Unlimited Class 1

Jimco Unlimited Truck

Modern Rally

Citroën C3 R5

Ford Fiesta R5 MKII

ŠKODA Fabia Rally2 evo

Volkswagen Polo GTI R5

Classic Rally

Fiat 131 Abarth Rally

Ford Mustang GT Fastback Rally

Lancia Stratos

Porsche 911 SC/RS Rally

Porsche 924 Carrera GTS Rallye

80er Rally

BMW M1 Procar Rally

Ford RS200

Lancia 037 Evo 2

Peugeot 205 T16 Evo 2

Porsche 959 Prodrive Rally Raid

90s Rally

Ford Escort RS Cosworth

Mitsubishi Lancer Evolution VI

Peugeot 306 Maxi

Renault Clio Williams Maxi

SUBARU Impreza S4 Rally

Rally GT

Aston Martin V8 Vantage GT4

Audi TT Safari (Exklusiv in der Amplified Edition)

BMW M2 Competition

Fiat Abarth 124 Rally

Ford Mustang GT4

Lotus Exige R-GT Rally

Porsche 911 RGT

Rally Cross

Audi S1 EKS RX quattro

MINI Cooper SX1

Peugeot 208 WRX

Megane R.S. RX

SUBARU WRX STI RX Supercar

Volkswagen Beetle Rallycross (Exklusiv in der Amplified Edition)

Pre-Runners

Aston Martin DBX

Audi AI: TRAIL quattro

Cadillac Escalade PreRunner

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Ford F-150 Raptor PreRunner by Deberti Design (Vorbesteller)

Ford F-150 Raptor

Mitsubishi e-Volution

Porsche Cayenne Transsyberia

Cross Raid

Lafitte G-Tec X-Road

MINI John Cooper Works Buggy by X-raid

Peugeot 3008 DKR Maxi

Porsche Macan T1 Rally Raid (Amazon)

Sodicars Racing BV6

Volkswagen Race Touareg 3

Sprint

Jupiter Hawk 410 (fiktiv)

Falls ihr mehr wollt: Nach dem Launch von „DiRT 5“ möchte Codemasters bis in das Jahr 2021 hinein weitere Autos und andere zusätzliche Inhalte nachreichen. Falls ihr die 90 Euro teure Amplified Edition des Titels besitzt, bekommt ihr automatisch den Zugang zu jedem zusätzlichen Inhalt, den Codemasters in den zwölf Monaten nach dem Launch veröffentlicht.

„DiRT 5“ wird am 6. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One sowie PC auf den Markt gebracht. Und während die Xbox Series X/S am 10. November 2020 versorgt wird, folgt die PS5-Fassung am 19. November 2020 – als am Launch-Tag der neuen Sony-Konsole.

