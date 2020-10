Blade Runner Enhanced Edition: Code sorgt für Probleme – Release verschiebt sich

Die "Blade Runner: Enhanced Edition" benötigt noch etwas mehr Zeit.

Im März dieses Jahres kündigten die auf Remastered-Produktionen spezialisierten Entwickler der Nightdive Studios die laufenden Arbeiten an der „Blade Runner: Enhanced Edition“ an.

Auch wenn bisher kein konkreter Releasetermin genannt wurde, wies das Studio in einem aktuellen Statement darauf hin, dass die Neuauflage des ursprünglich 1997 veröffentlichten Klassikers noch etwas länger als geplant auf sich warten lassen wird. Laut Nightdive-CEO Stephen Kick ist die Verzögerung auf Probleme mit dem Programmcode zurückzuführen, da die Suche nach dem Original-Quellcode und den Original-Assets ergebnislos verlief.

Der originale Quellcode ging verloren

Wie es weiter heißt, ging der originale Quellcode verloren, nachdem die „Blade Runner“-Macher von Westwood im Jahr 1998 von Electronic Arts übernommen wurden. Da wohl auch das Westwood-Archiv keinen entsprechenden Code zutage fördern wird, müssen die Entwickler der Nightdive Studios laut Kick Reverse-Engineering betreiben, was die Entwicklung zusätzlich kompliziert gestaltet.

Zum Thema: Blade Runner Enhanced Edition: Grafikvergleich zeigt Änderungen an den Cinematics

Kick dazu: „Mit EA hatten wir einige Diskussionen darüber, was sich in dem Archiv befindet, das sie in Bezug auf Blade Runner gefunden haben. Wir waren nicht in der Lage, eine klare Antwort zu erhalten. Und selbst wenn es etwas gäbe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie es uns geben, vor allem aus rechtlichen Gründen. Das ist ein wenig enttäuschend, denn wir haben gehofft, zumindest die Original-Audioaufnahmen zu bekommen. Wir arbeiten also im Grunde genommen das ab, was zu diesem Zeitpunkt im Originalspiel enthalten war, und haben keinen Zugang zu Originalmaterial.“

Zu einem möglichen Releasezeitraum für die „Blade Runner: Enhanced Edition“ äußerte sich Kick nicht.

Quelle: Eurogamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Blade Runner Enhanced Edition