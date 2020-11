PS5: Diese PlayStation-Marken verdienen ein Comeback – Meinung

"Motorstorm", "Syphon Filter" und weitere Sony-Marken nehmen schon viel zu lange eine Auszeit!

Die PlayStation 5 steht bereits in den Startlöchern und hat schon einige hochkarätige Exklusivtitel im Gepäck, die uns dieses und nächstes Jahr erfreuen sollen. Mit von der Partie sind dabei bisher vor allem viele alte Bekannte, die wir noch von der PlayStation 4 kennen, beispielsweise Ratchet & Clank, Aloy oder auch Kratos. Heute möchte ich allerdings auf einige PlayStation-Serien eingehen, von denen wir bereits länger nichts mehr gehört haben, die jedoch endlich ein großes Comeback auf der PS5 verdienen.

Für die nachfolgende kleine Liste wurde vorab eine Regel aufgestellt: Die entsprechende Videospiel-Reihe darf auf der PlayStation 4 keinen Ableger spendiert bekommen haben. Es handelt sich also nur um Serien, die mittlerweile bereits seit mindestens sieben Jahren brach liegen.

PlayStation-Serie Nr. 1: Ape Escape

Schon auf der PlayStation 1 wuselten die kleinen Affen über den Bildschirm und mussten von uns Spielern wieder eingefangen werden. Nachdem für die PlayStation 3 der letzte Ableger der Reihe erschien, der damals noch Sonys neuen Move-Controller unterstützte, wurde es jedoch still um die Marke. Sicherlich, „Ape Escape“ stand hinsichtlich seines Erfolgs nie auf einer Stufe mit hauseigenen Konkurrenten wie „Crash Bandicoot“ oder „Ratchet & Clank“, dennoch war insbesondere der erste Teil ein wichtiger Titel für Sonys erste Heimkonsole.

Der offizielle Twitter-Kanal der „Ape Escape“-Reihe versprach Anfang des Jahres Informationen zu einem neuen Ableger, die 2020 verkündet werden sollen. Allmählich wird die Zeit etwas knapp, die versprochenen Details noch zu enthüllen. Gemunkelt wurde in der Vergangenheit immer wieder, dass womöglich Insomniac Games an einem neuen Spiel der Serie arbeiten könnten. Dies wäre durchaus ein nachvollziehbarer Schachzug von Sony, schließlich beweist das Studio mit „Ratchet & Clank“ seit Jahren, dass sie ein Händchen für abgedrehte Jump’n’Runs haben.

PlayStation-Serie Nr. 2: Jak & Daxter

Das dynamische Duo „Jak & Daxter“ gehörte zu DEN Gesichtern der PlayStation 2-Generation. Mittlerweile sind die für die Reihe einstmals verantwortlichen Entwickler von Naughty Dog zwar weitergezogen, doch auch in ihren aktuellen Werken wie „Uncharted 4“ und „The Last of Us: Part 2“ finden sich noch Verweise auf die Jump’n’Run-Serie. Gerade weil die ursprüngliche Trilogie rund um Jak damals so toll gelungen war, fällt es schwer, dass Fans inzwischen seit über sieben Jahren auf einen neuen Teil warten müssen.

Einmal arbeiteten Naughty Dog tatsächlich an einem „Jak & Daxter 4“, auch wenn das Team bestätigte, dass dieses sehr wahrscheinlich eher ein Reboot und keine Fortsetzung geworden wäre. Die Reihe gehörte damals zweifelsohne nicht nur zu den Aushängeschildern der PlayStation 2, sondern auch zu den besten Sony-Games ihrer Zeit. Naughty Dog sagten einmal, sie würden eine Rückkehr zu Serie nicht ausschließen, doch es bleibt zweifelhaft, ob das Studio nach den Erfolgen mit „Uncharted“ und „The Last of Us“ tatsächlich nochmal zur Jump’n’Run-Reihe zurückkehrt. Womöglich könnte notfalls ein frisches Studio der Serie neues Leben einhauchen, denn verdient hätte sie es.

PlayStation-Serie Nr. 3: Motorstorm

Vermutlich erinnert sich noch jeder PlayStation-Gamer an diesen berühmt berüchtigten ersten Render-Trailer zum allerersten „Motorstorm“ für die neue PS3. Die Grafik des fertigen Spiels konnte besagtem Video zwar nicht das Wasser reichen, dennoch erinnere ich mich noch an die intensiven Rennen auf den höheren Schwierigkeitsgraden und die Schlammschlachten im Online-Multiplayer. Die Entwickler von Evolution Studios verstanden es, ein tolles Arcade-Rennspiel mit dröhnenden Motorensounds und einem treibenden Soundtrack zu inszenieren.

Die Reihe brachte bekanntlich noch zwei Nachfolger hervor, ehe sie von der Bildfläche verschwand. Dies ist besonders deshalb so schade, weil es der PlayStation 4 an wirklich guten und spaßigen Arcade-Racers fehlte. Natürlich gab es Ausnahmen, doch ein ähnliches Gefühl wie während meiner „Motorstorm“-Rennen kam auf der PS4 leider nicht auf. Nachdem „Gran Turismo“ nächstes Jahr zurückkehrt, wäre das eine tolle Gelegenheit, mit der Rechenpower der PlayStation 5 auch „Motorstorm“ endlich neues Leben einzuhauchen und einen Gegenentwurf zur Rennspiel-Simulation aus dem Hause Polyphony Digital ins Rennen zu schicken.

PlayStation-Serie Nr. 4: PlayStation All-Stars

Kommen wir zu einem weiteren Underdog auf der Liste, den vermutlich kaum noch jemand wirklich auf dem Schirm haben dürfte: Der Brawler „PlayStation All-Stars Battle Royale“, mit dem Sony damals Nintendos „Super Smash Bros.“-Reihe Konkurrenz machen wollte – mit eher überschaubarem Erfolg. Dabei scheiterte das Projekt damals nicht an seiner grundlegenden Idee, denn ein solches Beat’em’Up fügt sich durchaus gut in Sonys Portfolio ein und verspricht gerade an einem gemütlichen Abend mit Freunden viel Spaß.

Vielmehr war damals die Charakterauswahl das Problem, denn die war ehrlich gesagt schlicht nicht wirklich überzeugend. Natürlich waren große Namen wie Kratos oder Nathan Drake als Kämpfer vertreten, allerdings waren einige der Third-Party-Charaktere dezent überflüssig und teils auch nicht sonderlich prominent – Konkurrent Nintendo hatte hier schlicht die Nase vorn. Ein neuer Teil auf PlayStation 5 könnte das jedoch ändern und endlich das volle Potential des Titels ausnutzen und darüber hinaus von einem größeren Roster an PlayStation-Figuren (Aloy, Delsin, Jin, Joel) profitieren, die sich in den Kampf stürzen könnten. Außerdem fehlt Sony ein vernünftiges Partyspiel auf der PS5 und ein neues „PlayStation All-Stars“ wäre hierfür ein mehr als geeigneter Kandidat.

PlayStation-Serie Nr. 5: Resistance

Nach der Ankündigung, Insomniac Games werde exklusiv für die PlayStation 3 einen Ego-Shooter veröffentlichen, wussten vermutlich viele Spieler zunächst nicht, was sie davon halten sollten, schließlich zeichnete das Studio die Jahre davor primär für die „Ratchet & Clank“-Reihe verantwortlich. Letztendlich wurden jedoch diese anfänglichen Zweifel regelrecht weggeblasen, denn die „Resistance“-Reihe entwickelte sich neben „Killzone“ zur prägendsten Ego-Shooter-Serie auf der PlayStation 3. Des Weiteren waren Insomniac gewillt, ihre neue Marke sowohl spielerisch als auch narrativ weiterzuentwickeln, bis wir mit „Resistance 3“ fast ein Charakter-getriebenes Drama erhielten.

Gerüchte um ein Comeback der Shooter-Reihe halten sich seit Jahren hartnäckig, auch wenn Insomniac Games, nicht zuletzt wegen des enormen Erfolgs von „Marvel’s Spider-Man“, die Shooter-Serie wohl hinter sich gelassen haben dürfte. Dennoch fühlte es sich speziell bei „Resistance 3“ so als, als hätte das Studio endlich für sich herausgefunden, wie die Reihe sein sollte, weshalb es umso frustrierender ist, dass ein vierter Teil seit Jahren auf sich warten lässt. Ein Comeback der Serie ist längst überfällig und sollte Insomniac nicht als Entwickler zurückkehren, übernimmt womöglich ein anderes Sony-Studio die Zukunft der „Resistance“-Reihe.

PlayStation-Serie Nr. 6: Sly Cooper

Wenn die besten Jump’n’Runs der PlayStation 2-Ära aufgezählt werden, denken viele zunächst vermutlich an „Ratchet & Clank“ und „Jak & Daxter“. Dabei wird die dritte große Reihe des späteren „inFamous“-Entwicklers Sucker Punch gerne übersehen: „Sly Cooper“. Obwohl die Marke, im Gegensatz zur Serie von Naughy Dog, auch auf der PlayStation 3 mit einem neuen Ableger bedacht wurde, der einmal mehr zeigte, wie gut die Serie bei Kritikern und Fans ankam, wurde es anschließend sehr still um Sly und seine Freunde.

Es ist einfach äußerst schade, dass die Geschichte von „Sly Cooper: Jagd durch die Zeit“, für die damals ein neues Studio verantwortlich zeichnete, nie abgeschlossen wurde. Das Spiel endete damals schließlich mit einem fiesen Cliffhanger, auf dessen Auflösung Fans inzwischen seit über sieben Jahren warten. Die Charaktere der Reihe haben allesamt interessante wie komplexe Persönlichkeiten, die in neuen Spielen noch näher ergründet werden könnten. Davon abgsehen ist Nostalgie seit einiger Zeit ein großes Thema in der Unterhaltungsindustrie, von dem nun auch „Sly Cooper“ profitieren könnte und sollte, denn die Reihe ist zu gut, um sie jetzt schon in Rente zu schicken.

PlayStation-Serie Nr. 7: SOCOM

Einige ältere PlayStation-Spieler erinnern sich womöglich noch an die Zeiten, in denen die „SOCOM“-Reihe in Sachen Online-Multiplayer das Maß der Dinge. Auf der PlayStation 2 konnte die stets sehr taktisch geprägte Shooter-Reihe ihre größten Erfolge feiern, doch der letzte Ableger aus dem Jahre 2011 sollte hinter den Erwartungen zurückbleiben. Einmal wurden viele ältere Fans der Reihe durch den zugänglicheren Ansatz des Spiels verärgert und dann kam es wenige Tage nach dem Release zum berühmt berüchtigten Shutdown der PSN-Server.

Das einstmals für die Serie verantwortliche Entwicklerstudio Zipper Interactive ist seit 2012 zwar Geschichte, doch die „SOCOM“-Reihe könnte auch heute noch einen Platz auf dem Markt finden. Einmal hat Sony kaum noch Shooter in seinem aktuellen PlayStation-Line-up und dann gibt es derzeit ebenfalls recht wenige echte Taktikshooter auf dem Markt. Ein neues „SOCOM“ könnte sich beispielsweise an „Rainbow Six: Siege“ oder älteren „Ghost Recon“-Ablegern orientieren, um nach so vielen Jahren endlich einen neuen Angriff auf den Shooter-Markt zu wagen.

PlayStation-Serie Nr. 8: Syphon Filter

In Zeiten, in denen sich sowohl Sam Fisher als auch Solid Snake in den Ruhestand verabschiedet zu haben scheinen, gibt es auf dem Videospielmarkt eine große Lücke, die ein gutes Stealth-Action-Game ausfüllen könnte. „Syphon Filter“, dessen letzter Ableger vor geschlagenen 13 Jahren das Licht der Welt erblickte, wäre geradezu prädestiniert dazu, uns endlich wieder ein richtig gutes Stealth-Abenteuer zu schenken. Bedenken wir all die Entwicklungen, die das Genre im letzten Jahrzehnt durchlief, ist die Zeit für ein Comeback mehr als reif.

Das ursprüngliche Entwicklerteam existiert in Form von Sony Bend noch, auch wenn sie derzeit vermutlich eher an einem „Days Gone 2“ arbeiten dürften. Dennoch könnte Sony mit einem neuen „Syphon Filter“ seinem Katalog ein neues hochkarätiges Stealth-Action-Game hinzufügen, das derzeit eine Marktlücke ausfüllen könnte. Nach so vielen Jahren ist die Zeit definitiv reif für ein großes Comeback der Marke und wenn wir einigen Gerüchten glauben schenken dürfen, soll Sony sogar an einer Rückkehr von „Syphon Filter“ interessiert sein – gut so!

PlayStation-Serie Nr. 9: The Getaway

Auf der PlayStation 2 wagte sich Sonys in London stationiertes Studio Team Soho mit „The Getaway“ an einen Open-World-Titel. Obwohl gerade die Story des Spiels gut inszeniert und die Spielwelt selbst schick anzusehen war, blieb der Titel, genauso wie sein Nachfolger, hinter den Erwartungen des japanischen Unternehmens zurück. Ähnlich wie „Syphon Filter“ könnte jedoch auch ein neuer „The Getaway“-Teil von den technischen Fortschritten der vergangenen Jahre profitieren.

Mit der Leistungskraft der PlayStation 5 könnten Sony Interactive Entertainment London Studio ihr Spiel endlich so realisieren, wie es ihnen damals wegen der technischen Limitierungen der PS2 vermutlich noch nicht gelang. Hierbei denke nicht unbedingt an eine echte Fortsetzung, sondern vielmehr ein Reboot. Die Story des Originals war damals in ihren Grundzügen bereits ziemlich gut und müsste nur modernisiert und zeitgemäß inszeniert werden. Darüber hinaus dürfte insbesondere das Spielgefühl der Open-World maßgeblich von den verkürzten Ladezeiten der PS5 profitieren und uns London endlich so erkunden lassen, wie die Entwickler es damals schon vorgesehen hatten.

Jetzt seid ihr dran: Welche PlayStation-Marke verdient eurer Meinung nach auf der PlayStation 5 endlich ein Comeback?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Meinung