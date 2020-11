PS5 Remote Play: Spielt Next-Gen-Spiele auf der PS4 – Update

Auf japanischen PS4-Konsolen wurde eine "PS5 Remote Play"-App entdeckt, die euch offenbar Spiele der PlayStation 5 auf dem Vorgänger in Angriff nehmen lässt.

PS5-Games können offenbar auch auf der PS4 gespielt werden. Behilflich ist dabei das "PS5 Remote Play"-Feature.

Update: Sony hat inzwischen bestätigt, dass das Remote Play beide Richtungen unterstützt und entsprechend erweitert wird. „Dazu gehört auch die Möglichkeit, eine Verbindung zu deiner PS5-Konsole herzustellen und ein PS5-Spiel auf deiner PS4 zu streamen, damit du es dort spielen kannst“, so das Unternehmen.

Außerdem hinaus bietet Remote Play eine Unterstützung für bis zu drei weitere Benutzer, die an der Remote Play-Sitzung teilnehmen können. Sie können damit lokale Multiplayer-Spiele über Remote Play genießen.

Meldung vom 9. November 2020: Dass die PS5 das sogenannte Remote Play unterstützt, bestätigte Sony schon im vergangenen Oktober. Damals war die Rede davon, dass PS4-Spiele über die Streaming-App auf der PS5 gespielt werden können.

Sony im Oktober im Wortlaut: „Ja, Remote Play von PS4 auf PS5 und PS Now Streaming werden unterstützt. Der Vorteil von Streaming ist, dass ihr euren Speicherplatz auf der PS5 sparen könnt.“ Zugleich verwies Sony darauf, dass der Game Boost der PS5 beim Streaming von der PS4 (natürlich) nicht unterstützt wird.

Von der PS5 auf die PS4

Da sich der besagte Blogartikel von Sony den Möglichkeiten widmete, Spiele der PS4 auf der PS5 zu spielen, wurde der umgekehrte Weg nicht weiter thematisiert. Neuste Meldungen aus Japan deuten aber an, dass es über das Remote Play auch möglich sein wird, PS5-Spiele auf der PS4 in Angriff zu nehmen.

Laut Twinfinite ist die entsprechende App mit der Bezeichnung „PS5 Remote Play“ in dieser Region bereits auf der PS4 verfügbar, während sie in den nordamerikanischen und europäischen Accounts durch Abwesenheit glänzt. In der Beschreibung der App wird explizit darauf verwiesen, dass sich die Nutzer dank der App mit einer PS5 verbinden und diese steuern können.

Die „PS5 Remote Play“-App bietet die Möglichkeit, nach einer PS5 zu suchen. Zudem werden in den Optionen verschiedene Auflösungen angeboten, darunter 540p, 720p (Standard) und 1080p, wobei die verfügbare Bandbreite der limitierende Faktor sein dürfte. Laut Twinfinite wurden die folgenden Bilder mit einer PS4 Pro verewigt:

Hand anlegen könnt ihr bald selbst: Erscheinen wird die PS5 hierzulande am 19. November 2020. Der US-Markt und weitere ausgesuchte Länder sind am 12. November 2020 an der Reihe.

Vorbestellungen sind momentan nicht möglich. Doch ist seit der vergangenen Woche bekannt, dass die Verkauf am Launchtag der PS5 wieder aufgenommen wird. Eines solltet ihr jedoch nicht erwarten: Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der momentanen Liefersituation werdet ihr am 19. November 2020 kein Exemplar im stationären Handel erwerben können.

