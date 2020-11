Red Dead Redemption – The Outlaws Collection: Entpuppt sich wohl als Fake

"Red Dead Redemption 2" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

In den vergangenen Monaten deutete Take-Two Interactive bereits an, dass „Red Dead Redemption 2“ in einer überarbeiteten Fassung den Weg auf die PS5 beziehungsweise die Xbox Series X/S finden könnte.

Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgte am Wochenende der Produkteintrag eines Händlers, in dem von der sogenannten „Red Dead Redemption: The Outlaws Collection“ die Rede war. Diese sollte im nächsten Jahr für die Konsolen der neuen Generation erscheinen und neben einer überarbeiteten Fassung von „Red Dead Redemption 2“ auch ein Remake zum originalen „Red Dead Redemption“ aus dem Jahr 2010 umfassen.

Hinweise auf einen Fake mehren sich

Während sich die Verantwortlichen von Take-Two Interactive beziehungsweise Rockstar Games bisher nicht zu Wort meldeten, mehren sich aktuell die Hinweise, dass wir es beim besagten Produkteintrag zur „Red Dead Redemption: The Outlaws Collection“ mit einem simplen Fake zu tun haben, mit dem der entsprechende Händler möglicherweise lediglich auf sich und sein Sortiment aufmerksam machen wollte.

Zum einen wurde das Cover kurzerhand aus bereits bekannten Bildern zu „Red Dead Redemption 2“ zusammengesetzt. Erschwerend kommt hinzu, dass sich in den Beschreibungstext einige Fehler und Unzulänglichkeiten einschlichen, was ebenfalls für einen Fake spricht.

Folgerichtig können wir den Produkteintrag wohl guten Gewissens ignorieren.

