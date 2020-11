PS5: Fokus lag 2020 auf der Konsole – Spannende Ankündigungen für PS Plus & PS Now geplant

In einem Interview wies PlayStation-Bos Jim Ryan darauf hin, dass der interne Fokus in diesem Jahr bewusst auf die PS5 verlagert wurde. Trotz allem sollen uns zu gegebener Zeit spannende Ankündigungen für PlayStation Plus und PlayStation Now ins Haus stehen.

Die PS5 ist ab sofort erhältlich.

Nach dem erfolgreichen Launch der PlayStation 5 in diesem Monat entwickelte sich Sony Interactive Entertainments Jim Ryan in den vergangenen Tagen zu einem gefragten Gesprächspartner.

In einem aktuellen Interview wies er darauf hin, dass der interne Fokus von Sony Interactive Entertainment in diesem Jahr aus nachvollziehbaren Gründen auf die PlayStation 5 beziehungsweise den Launch der neuen Konsole verlagert wurde. Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass hauseigene Angebote wie PlayStation Plus oder der Streaming-Dienst PlayStation Now zu kurz kommen werden – ganz im Gegenteil.

Spannende Ankündigungen werden bereits vorbereitet

Stattdessen deutete Ryan an, dass sich Sony Interactive Entertainment nach der Markteinführung der PlayStation 5 verstärkt mit den hauseigenen Diensten beschäftigt und bereits an spannenden Ankündigungen arbeitet. Näher ins Detail ging Ryan bezüglich möglicher Ankündigungen beziehungsweise Neuigkeiten zwar nicht, merkte allerdings an, dass diese zu gegebener Zeit vorgenommen werden sollen.

„Heutzutage sind PlayStation Now und Plus für uns von großer Bedeutung“, so Ryan. „Dieses Jahr versuchen wir nur, uns auf die PlayStation 5 und die Spiele zu konzentrieren. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht ausführlich über unsere Dienste nachdenken und einige interessante Dinge planen, die zu gegebener Zeit in das Rampenlicht gerückt werden.“

Die PS5 ist ab sofort erhältlich und wurde in zwei Versionen auf dem Markt platziert. Neben einer klassischen Variante, die für 499,99 Euro erhältlich ist, wird zudem die sogenannte Digital-Edition angeboten. Diese wechselt für 399,99 Euro den Besitzer und wird ohne ein optisches Laufwerk ausgeliefert.

