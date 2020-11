Cyberpunk 2077: Vielschichtiger Protagonist und emotionale Quests versprochen

"Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020.

Da sich der Release von „Cyberpunk 2077“ langsam aber sicher mit großen Schritten nähert, bedachten uns die verantwortlichen Entwickler von CD Projekt in den vergangenen Tagen mit mehreren neuen Videos zum Rollenspiel.

Da mitunter kritisiert wurde, dass der Protagonist V recht unterkühlt daherkommt, gingen die Redakteure von PC Gamer im Rahmen eines aktuellen Podcasts auf dieses Thema ein und wiesen darauf hin, dass der Hauptcharakter deutlich vielschichtiger ausfallen wird, als die offiziellen Trailer und Videos vermuten lassen. „Ich denke, in diesen Trailern und Gameplay-Clips hat sich jeder, der spielt, zum Vorteil der Trailer dafür entschieden, der Edge-Lord-Drecksack-V zu sein. Mein V hingegen war deutlich netter und cooler“, so Redakteur Andy Kelley.

Via Twitter meldete sich zudem Pawel Kapala, der Game-Director hinter „Cyberpunk 2077“, zu Wort und wies darauf hin, dass wir uns im kommenden Rollenspiel von CD Projekt auf emotionale Quests freuen dürfen. Diese sollen der Geschichte des Blutigen Barons aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ in nichts nachstehen, wie Kapala versicherte.

„Ich habe gerade eine bestimmte Quest in # Cyberpunk2077 abgeschlossen und obwohl ich beim Spielen von Videospielen normalerweise nicht emotionale werde, musste ich nach dieser eine Pause machen und eine Verschnaufpause einlegen. Unsere Quest-Designer und Autoren haben eine wahnsinnig gute Erfahrung erschaffen“, führte Kapala aus.

„Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für die PS4, die Xbox One, Stadia und den PC erscheinen. Im kommenden Jahr folgen zudem technische Upgrades für die PlayStation 5 und die Xbox Series X.

I just completed a certain quest in #Cyberpunk2077 and while I don’t usually get emotional playing games, I had to pause and take a breather after this one. Our Quest Designers and Writers created an insanely good experience.

— Paweł Kapała (@Pawel_Kapow) November 24, 2020