The Game Awards 2020: Hier im Livestream verfolgen

Erneut soll es zu mehreren Ankündigungen kommen.

Mit den Game Awards 2020 wird im Grunde das Spielejahr 2020 abgeschlossen, was natürlich nicht für eure ausgiebigen Game-Sessions an den freien Feiertagen gilt. Veranstaltet wird die Show in der kommenden Nacht.

Erneut erwarten euch neben der Vergabe der verschiedenen Awards ein paar Ankündigungen und Spielvorstellungen. Mehrere Unternehmen deuteten in den vergangenen Tagen an, dass sie mit dem einen oder anderen Spiel dabei sein werden.

The Game Awards 2020 im Livestream

Termin & Uhrzeit

Die Vergabe der Game Awards startet hierzulande am 11. Dezember 2020 mitten in der Nacht. Zunächst wird eine Pre-Show veranstaltet, bevor um 1 Uhr die Hauptshow in die Wege geleitet wird. Nachfolgend haben wir die Termine für euch:

Pre Show: 0:30 deutscher Zeit

Game Awards: 1:00 deutscher Zeit

Stream auf Youtube und Twich

Wie gewohnt könnt ihr die Game Awards 2020 über einen Livestream verfolgen. Ausgestrahlt wird er unter anderem auf Youtube und Twitch. Unterhalb der Liste seht ihr als Beispiel den Stream auf Youtube.

Die Show wird wie gewohnt vom Produzenten und Moderator Geoff Keighley geleitet. Die Pre-Show übernimmt in diesem Jahr Sydnee Goodman von IGN. Auch verschiedene Gäste werden vor Ort sein, darunter die „Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot, die „Captain Marvel“-Darstellerin Brie Larson, der „Uncharted“-Darsteller Tom Holland sowie die Synchronsprecher Troy Baker und Nolan North.

Zum Thema

Auch einige Inhalte wurden bestätigt. Dazu zählen das neue Spiel von Glen Schofield, „Dragon Age 4“, „Crimson Desert“ und „Fall Guys“ sowie zwei Ankündigungen von Focus Home Entertainment. Zudem gab es Gerüchte darüber, dass „Elden Ring“, „Hood – Outlaws & Legends“ und der „Uncharted“-Film einen Auftritt haben könnten. Auch Sony sorgte im Vorfeld für Spekulationen.

