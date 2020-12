PS5: Neuankündigung auf den Game Awards 2020? Sony sorgt für Spekulationen

Im Zuge der The Game Awards 2020 sollen nicht weniger als ein Dutzend Weltpremieren auf uns warten. Mit einem frisch abgesetzten Tweet sorgt Sony Interactive Entertainment in diesen Stunden für frische Spekulationen um die mögliche Enthüllung eines neuen Projekts.

Die The Game Awards 2020 finden heute Nacht statt.

Im Laufe der heutigen Nacht findet mit den diesjährigen The Game Awards der Abschluss des Videospieljahres 2020 statt.

Genau wie es bereits in den vergangenen Jahren der Fall war, werden natürlich auch 2020 diverse Enthüllungen vorgenommen. Laut offiziellen Angaben dürfen wir uns auf nicht weniger als ein Dutzend Weltpremieren freuen. Könnte sich darunter auch ein neues Projekt von Sony Interactive Entertainment befinden? Für die entsprechenden Spekulationen sorgt in diesen Stunden der offizielle PlayStation-Kanal auf Twitter, der sich im Rahmen eines entsprechenden Tweets zu Wort meldete.

Angedeutete Ankündigung oder doch nur Werbung?

In diesem weist das PlayStation-Team die Spieler darauf hin, dass sie sich die The Game Awards 2020 nicht entgehen lassen sollten. Nun kann natürlich nur vermutet werden, ob sich hinter dem Ganzen möglicherweise mehr versteckt. Die Spieler griffen die Gerüchte zumindest dankbar auf und spekulieren derzeit über eine mögliche PS5-Ankündigung von Sony Interactive Entertainment, die auf den The Game Awards 2020 vorgenommen werden könnte.

Zum Thema: The Game Awards 2020: Triple A und Indies – Über ein Dutzend Präsentationen versprochen

Die Spekulationen reichen von „Horizon: Forbidden West“, dem neuen „God of War“ bis hin zum Reboot der „Silent Hill“-Reihe, der in den vergangenen Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte. Denkbar wäre allerdings auch, dass Sony Interactive Entertainment lediglich die Werbetrommel für die The Game Awards 2020 rühren wollte, da verschiedene hauseigene Titel zu den diesjährigen Nominierten gehören.

Spätestens heute Nacht wissen wir mehr.

Tune into The Game Awards tomorrow at 4pm PT: https://t.co/Qz8tOySmFX pic.twitter.com/GcgrwCPSX8 — PlayStation (@PlayStation) December 9, 2020

