Cyberpunk 2077: So unterscheiden sich die drei Lebenspfade voneinander

"Cyberpunk 2077" ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Inzwischen ist „Cyberpunk 2077“ im Handel erschienen und lässt euch zu Beginn der Story zwischen drei Lebenspfaden wählen. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um die Hintergrundgeschichte, also die Biographie eurer Spielfigur, die ihr im umfangreichen Charaktereditor erstellen könnt.

Darüber hinaus hat er ebenfalls Einfluss auf eure jeweilige Prolog-Mission, eure Kleidung zu Beginn des Spiels, einige Quest-Verläufe, die Sympathien einiger Charaktere euch gegenüber und er eröffnet euch später nicht nur einige einzigartige Dialogoptionen, sondern auch einige exklusive Quests. Was sich nun genau hinter diesen Lebenspfaden verbirgt und welcher der richtige für euch sein könnte, wollen wir uns nachfolgend ansehen.

Cyberpunk 2077-Pfad Nr. 1: Nomade

Startpunkt: Die Wüste der Badlands

Als Nomade dreht sich für euch alles um Loyalität, Respekt und Vertrauen. Ihr habt fast immer mit eurem Clan zusammengelebt, arbeitet in Night City als einsamer Wolf allerdings nur noch für euch selbst. Dies ist übrigens der einzige Pfad, der nicht direkt in Night City, sondern in den Regionen außerhalb der Stadt beginnt. Entsprechend eignet er sich hervorragend dazu, euch eine gewisse Außenseiter-Perspektive zu eröffnen.

Des Weiteren weiß dieser V aufgrund seiner Herkunft natürlich, wie das Leben jenseits der Mauern von Night City so läuft. Da ihr euch im späteren Verlauf der Story auch in die umliegenden Regionen, die sogenannten Badlands, wagen müsst, kann euch dieses Wissen durchaus nützlich sein. Außerdem ist diese Version des Hauptcharakters ziemlich wortgewandt, wenn es um Verhandlungen geht, was ebenfalls gewisse Vorteile mit sich bringt.

Cyberpunk 2077-Pfad Nr. 2: Streetkid

Startpunkt: Straßen von Heywood (Night City)

Als Streetkid kommt ihr aus den ärmsten Ecken von Night City und wollt es dort herausschaffen – was auch immer dafür nötig ist. Dies eröffnet euch gewissermaßen eine spielbare „Vom Tellerwäscher zum Millionär“-Story, wie ihr sie vermutlich bereits aus diversen Filmen oder Serien kennen könntet.

Da dieser V früh eine gewisse Verbindung zu diversen Verbrechern, inklusive einiger lokaler Fixer (Auftraggeber) aufgebaut hat, stehen euch früh einige recht lohnende kleine Quests zur Verfügung. Des Weiteren könnt ihr so in Dialogen an hilfreiche Informationen herankommen, für die ihr andererseits eure Kugeln spuckenden Argumentationsverstärker bemühen müsstet.

Cyberpunk 2077-Pfad Nr. 3: Corpo

Startpunkt: Corpo Plaza (Stadtzentrum; Night City)

Als sogenannter Corpo (Kurzform für Corporate) gehört ihr zum bessergestellten Teil der Night City-Gesellschaft. Ihr seid zwar zunächst nur ein kleines Rädchen im Getriebe der gewaltigen Konzernmaschinerie, allerdings ist es euer erklärtes Ziel, euch die Karriereleiter hochzuarbeiten, um Erfolg zu haben. Dabei ist euch jedes Mittel recht, weshalb dies sicherlich die kaltherzigste Version des Spielcharakters ist.

Dieser V konnte enorm detaillierte Einblicke in die Welt der Reichen und Mächtigen von Night City erhaschen, weshalb er weiß, wie diese vorgehen. Daraus ergeben sich wiederum einige besondere Dialogoptionen, wenn ihr mit Konzernmitgliedern oder -mitarbeitern interagiert. Zudem verringert es die Wahrscheinlichkeit, in Dialogen mittels schmieriger Tricks über den Tisch gezogen zu werden – ihr könnt sogar in manchen Situationen das Blatt wenden, um euer Gegenüber ordentlich in die Mangel zu nehmen.

Ihr merkt also schon: Egal für welchen der drei Lebenspfade ihr euch zu Beginn eures „Cyberpunk 2077“-Abenteuers entscheidet, jeder davon besitzt seinen ganz eigenen Reiz und ermöglicht euch im Laufe des Spiels einige einzigartige Interaktionsmöglichkeiten. Überlegt entsprechend gut, welcher Pfad besonders zu euch passen könnte.

