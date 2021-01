PlayStation: Diese Spiele erscheinen nächste Woche für PS4 & PS5

In der kommenden Woche erscheinen einige neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5. Welche genau, das erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Das neue Jahr ist da und somit dürfen wir uns wieder auf allerlei große wie kleine Gaming-Perlen freuen. In der kommenden Woche buhlen drei Spiele um eure Gunst, bei denen es sich um einige alte Bekannte handelt. Welche Titel wir damit meinen, schauen wir uns nachfolgend einmal genauer an.

Five Nights at Freddy’s Core Collection (PS4)

Release: 12. Januar 2021

Den Anfang macht die Grusel-Reihe „Five Nights at Freddy’s“ von Entwickler Steel Wool Studios. All jene von euch, die bisher womöglich noch nicht in Berührung mit der Serie gekommen sind, dürfen sich hierbei auf ein pralles Paket freuen. Dieses beinhaltet die ersten vier „Five Nights at Freddy’s“-Spiele sowie den fünften Ableger „Five Nights at Freddy’s: Sister Location“.

Das Spielprinzip der Reihe ist dabei denkbar simpel: Ihr übernehmt die Rolle eines neuen Angestellten in einer Pizzeria und bemerkt in einer Nacht, dass merkwürdige Dinge in dem Gebäude vor sich gehen. Die überall verstreuten Animatronics entwickeln zu später Stunde ein Eigenleben – und sie können ungebetene Gäste überhaupt nicht leiden! Beobachtet deshalb genau, was eure Feinde tun, um nicht von ihnen gefressen zu werden.

MXGP 2020 (PS5)

Release: 14. Januar 2021

Der nächste Titel auf unserer Liste ist das Motocross-Racing-Game „MXGP 2020“ von Milestone. Die PlayStation 4-Version des Titels erschien bereits im Dezember 2020, doch ab nächster Woche ist das Spiel auch offiziell für die PlayStation 5 erhältlich. Auf Sonys neuer Konsole soll der Titel vor allem von den Features des DualSense-Controllers profitieren und das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger nutzen. Darüber hinaus dürfen sich Spieler auf der New-Gen-Konsole über eine dynamische 4k-Auflösung und 60 FPS freuen.

Das Herzstück des Titels bildet der Karriere-Modus, in dem es natürlich das Ziel ist, zum neuen Motocross-Champion zu werden. Weitere Modi sind mit Playgrounds, in denen ihr eure Fähigkeiten auf den Strecken frei erproben könnt, und Waypoint, bei dem ihr Markierungen auf einer Strecke setzt, um euch so mit anderen Spielern zu messen, an Bord. Des Weiteren gibt es ebenfalls einen Editor, mit dem sich eigene Strecken erstellen lassen.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition (PS4)

Release: 14. Januar 2021

Zuletzt kommen auch Freunde von 2D-Beat’em’Ups mit der Comic-Adaption „Scott Pilgrim vs. the World: The Game“ auf ihre Kosten. Ursprünglich erschien das Spiel bereits 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360. Nachdem das Spiel für mehrere Jahre nicht mehr verfügbar war und Fans Publisher Ubisoft vehement um einen Re-Release baten, veröffentlicht das Unternehmen den Titel in wenigen Tagen als „Complete Edition“. Neben dem Hauptspiel sind darin ebenfalls die beiden DLCs „Knives Chau“ sowie „Wallace-Wells“ enthalten.

Hinsichtlich des Gameplays dürfen sich Fans auf klassische Old-School-Beat’em’Up-Action freuen. Wie in alten Arcade-Games prügelt ihr euch mit eurem Lieblingscharakter von links nach rechts durch die Levels und nutzt dabei die besonderen Fähigkeiten der Figuren, um die Gegner zu erledigen. Hinzukommen fordernde Bosskämpfe sowie einige Geheimnisse und Boni, die freigeschaltet werden können.

