The Last of Us & Uncharted: Film beziehungsweise HBO-Serie laut Sony erst der Anfang

Während "Uncharted" einen Kinofilm spendiert bekommt, arbeitet HBO derzeit an einer TV-Serie zu "The Last of Us". Geht es nach Sonys Jim Ryan, dann haben wir es hier allerdings nur mit dem Anfang einer neuen Medien-Offensive des japanischen Unternehmens zu tun.

Sony Interactive Entertainment plant weitere Filme und Serien zu hauseigenen Marken.

Bekanntermaßen befindet sich aktuell nicht nur ein Kinofilm auf Basis der „Uncharted“-Marke in Arbeit, der eine junge Version des Protagonisten Nathan Drakes in den Fokus rückt.

Darüber hinaus werkeln Naughty Dog und HBO derzeit an einer ambitionierten TV-Serie zu „The Last of Us“, mit der uns ein alternativer Blick auf die Welt des düsteren Action-Adventures ermöglicht werden soll. Auch zu „Twisted Metal“ entsteht eine passende Serie. Um diese wurde es zuletzt allerdings recht still. Im Rahmen der CES 2021 nutzte Sonys Jim Ryan die gebotene Bühne und ging unter anderem auf die Serien und Filme zu den erfolgreichen PlayStation-Marken ein.

Weitere Ankündigungen offenbar nur eine Frage der Zeit

Handfeste Details zu den aktuellen Produktionen nannte Ryan zwar nicht, deutete allerdings an, dass weitere Ankündigungen dieser Art offenbar nur eine Frage der Zeit sein könnten. So sieht Ryan im Kinofilm zu „Uncharted“ beziehungsweise der HBO-Serie zu „The Last of Us“ nicht weniger als den Start einer neuen Offensive, in deren Rahmen Film- und Serien-Umsetzungen zu bekannten PlayStation-Marken veröffentlicht werden.

„Dies ist nur der Anfang der Ausweitung unseres Geschichtenerzählens auf neue Medien und ein noch breiteres Publikum“, sagte Ryan. „Sony ist ein kreatives Unterhaltungsunternehmen, und Unterhaltung war noch nie so wichtig wie jetzt.“

Nun seid ihr gefragt: Zu welchen PlayStation-Marken würdet ihr euch Filme oder entsprechende Serien wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren.

