CD Projekt: Elon Musk katapultiert den Aktienwert nach oben

"Cyberpunk 2077" fand trotz massiver Mängel unzählige Abnehmer.

Der Finanzmarkt befindet sich momentan in einer recht kuriosen Situation. Der Börsenwert mehrerer Unternehmen schoss in den vergangenen Tagen katapultartig in die Höhe. Das gilt beispielsweise für die Wertpapiere von GameStop. Nachdem deren Kurs zum Jahreswechsel noch bei rund 15 Euro pro Aktie lag, sind es inzwischen rund 270 Euro. Der Börsenwert von GameStop wurde demnach vervielfacht, was den tatsächlichen Geschäftsergebnissen des Unternehmens widerspricht.

Auslöser waren koordinierte Investitionen von Kleinanlegern, die gegen sogenannte Leerverkäufe vorgehen wollten. Vor allem große Hedgefonds handeln regelmäßig mit Aktien, die sie noch gar nicht besitzen. Gewettet wird dabei auf fallende Kurse. Steigen sie entgegen der Erwartung, müssen spekulierende Hedgefonds mitunter heftige Verluste hinnehmen. Im Fall von GameStop und Co geht es um Milliarden Dollar.

Elon Musk pusht CD Projekt

Kommen wir zu „Cyberpunk 2077“ und dem Entwickler CD Projekt, dessen Aktienwert in den vergangenen Tagen ebenfalls deutlich stieg. Auslöser war in diesem Fall allerdings ein Tweet des Tech-Milliardärs Elon Musk, in dem das Tesla Model S Plaid beworben wird. Vorgestellt wird im Tweet das Innendesign des Fahrzeugs, wobei das Touchscreen-Display auf dem Armaturenbrett direkt ins Auge fällt. Zu sehen ist dort das Cover von „The Witcher 3: Wild Hunt“.

In einem weiteren Tweet betonte Musk in Bezug auf das neue Fahrzeug, dass er „Cyberpunk“ spielen kann und die Ästhetik unglaublich sei. Diese Aussagen führten offenbar dazu, dass die Aktie von CD Projekt um bis zu 19 Prozent anstieg. Laut Bloomberg ist es der höchste Tagesanstieg seit Juni 2015. Allerdings ist CD Projekt noch weit davon entfernt, den Aktienwert zu erreichen, den das Unternehmen vor der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ hatte.

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Während der Kursanstieg bei CD Projekt unproblematisch ist, sieht es bei GameStop und Co anders aus: Derartige Turbulenzen zeigen recht deutlich, wie fragil das gesamte System ist. Einige Broker setzten den Handel mit bestimmten Aktien in den vergangenen Tagen komplett aus und auch die US-Politik beschäftigt sich mit der Situation. Viele Experten schätzen die Absprachen als sehr gefährlich ein, da sie im Grunde eine Marktmanipulation sind und auch Privatanlegern eine Menge Geld kosten können.

Zum Thema

„Die Kettenreaktion, die ausgelöst wird, betrifft eben nicht nur die Hedgefonds. Da hängt die komplette Altersversorgung dran, da hängen die Pensionskassen dran. Die Jungs zerstören die Altersvorsorge ihrer Eltern und Großeltern“, so der Börsenexperte Dirk Müller. „Vielen ist nicht klar, was hier abgeht!“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu CD Projekt