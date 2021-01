Horizon Forbidden West: Pressesprecher von Guerilla Games heizt die Vorfreude an

Die Redakteure von Gamesradar plauderten mit einem Pressesprecher von Guerilla Games über den Nachfolger von "Horizon Zero Dawn". Dort teilte er mit, dass das gesamte Entwicklerteam bereits aufgeregt sei. Ihr könnt euch auf zahlreiche Spielinhalte freuen, die es so noch nie zuvor gab. Näher ins Detail wollte er leider nicht gehen, da die Spieler so viel wie möglich selbst herausfinden sollen.

"Horizon: Forbidden West" soll im Laufe des Jahres für PS4 und PS5 erscheinen.

Ein Pressesprecher von Guerrilla Games erzählte im Interview mit Gamesradar, wie aufgeregt das gesamte Entwicklerteam wegen „Horizon: Forbidden West“ sei. Die Mitarbeiter freuen sich, die zahlreichen Gameplay-Elemente und erzählerischen Möglichkeiten des ersten Teils weiter auszubauen.

„Es gibt so viele Gameplay- und Storytelling-Möglichkeiten in diesem Universum und wir können es kaum erwarten, sie in Horizon Forbidden West weiter zu erforschen,“ erzählt der Sprecher.

Im Anschluss ging er noch einmal auf die Maschinenkämpfe von „Horizon Zero Dawn“ ein und hob das Rätsel-Element hervor: „Ein Teil dessen, was den Maschinenkampf in Horizon Zero Dawn so befriedigend machte, war das rätselhafte Element in jeder Begegnung. Was ist das Angriffsmuster dieser Maschine? Was sind ihre Schwächen? Welche Strategien sind am erfolgreichsten? Es gab die harte Realität, über Maschinen zu stolpern, auf die man nicht ganz vorbereitet war.“

Zur Fortsetzung ließ sich der Sprecher leider keine relevanten Details entlocken. Allerdings kurbelte er ein wenig die Vorfreude auf das Spiel an und betont, dass ihr euch auf nie zuvor gesehene Dinge freuen könnt.

Ihr sollt so viel wie möglich selbst entdecken

Im genauen Wortlaut klang das folgendermaßen: „Unser Enthüllungstrailer hat den Spielern gezeigt, dass sie sich auf Dinge freuen können, die sie noch nie zuvor gesehen haben, aber wir möchten es vorerst dabei belassen und den Spielern so viel wie möglich von dieser Befriedigung bewahren, um sie selbst zu entdecken.“

Im besagten Trailer sah man unter anderem, dass Aloy die Möglichkeit besitzen wird, mithilfe eines Beatmungsgeräts die Unterwasserwelt zu erkunden. Dort werdet ihr wohl zahlreiche Geheimnisse aufdecken können, aber auch auf unbekannte Gefahren stoßen.

Zum Thema

In „Horizon Forbidden West“ führt es die Maschinenjägerin Aloy nach Kalifornien, Utah und Nevada. Dort geht sie der Ursache einer mysteriösen Seuche auf den Grund. Während ihrer Reise durch die verschiedenen Bundesstaaten trifft sie neben den tödlichen Maschinen auf komplett neue Gegnerarten. Auch das Wetter stellt eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Unter anderem müsst ihr euch vor den sogenannten Superzell-Stürmen in Acht nehmen, die verheerende Schäden in der Landschaft anrichten können.

