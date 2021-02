Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Wird laut CI Games „bald“ erscheinen – Update

"Sniper: Ghost Warrior Contracts 2" soll bald erscheinen.

Update: Es könnte sein, dass das „bald“ nicht auf die Goldwaage gelegt werden sollte. Die polnische Publikation Pap Biznes verweist auf eine Veröffentlichung des Spiels im zweiten Quartal 2021. Im ersten Quartal soll das Marketing gestartet werden. Derzeit werden Tests durchgeführt und Verbesserungen vorgenommen.

„Wir arbeiten daran, das Spiel in einer deutlich erweiterten Version zu veröffentlichen, unter Berücksichtigung der Plattformen, auf denen wir den Titel gleichzeitig veröffentlichen wollen. Ich bin mit dem aktuellen Zustand des Projekts zufrieden“, so der CEO Marek Tymiński.

Ursprüngliche Meldung vom 11. Januar 2021: Pünktlich zum Start in das neue Jahr wandten sich die Verantwortlichen von CI Games an die Community und sprachen dabei über kommende Projekte des Unternehmens.

Neben dem Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen 2“ wurde auch die Shooter-Serie „Sniper“ thematisiert. Nachdem CI Games im November des vergangenen Jahres einräumte, dass sich „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2“ auf Anfang 2021 verschieben wird, wurde versichert, dass an diesem Releasezeitraum weiter festgehalten wird. Einen konkreten Termin nannte CI Games zwar nicht, ließ in Form von CEO Marek Tymiński allerdings verlauten, dass der Shooter schon „bald“ veröffentlicht wird.

Mehr als elf Millionen Sniper-Spiele verkauft

Weiter hieß es, dass sich das erste „Sniper: Ghost Warrior Contracts“-Abenteuer mittlerweile mehr als eine Million Mal verkaufte. Unter dem Strich bringt es die komplette „Sniper“-Reihe damit auf mehr als elf Millionen abgesetzte Spiele.

Zum Thema: Lords of the Fallen 2: Das bisher größte Projekt von CI Games – Neues Logo präsentiert

„Ich bin froh, elf Millionen verkaufte Exemplare zu erreichen“, führte Tymiński aus. „Das Franchise ist wichtig für uns. Wir haben viel von Sniper: Ghost Warrior 3 gelernt und wir haben Sniper: Ghost Warrior Contracts erfolgreich auf den Markt gebracht, das kürzlich die Eine-Million-Marke überschritten hat. Der nächste Teil der Serie, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, wird bald weltweit veröffentlicht.“

Sollte „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2“ einen konkreten Releasetermin spendiert bekommen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Wccftech

