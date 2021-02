Final Fantasy VII Remake: Nächste Ankündigung erfolgt am Wochenende

Über Twitter teilte der Co-Director von "Final Fantasy VII" mit, dass es am Wochenende auf einem Konzert zu einer Ankündigung kommen wird. Möglicherweise wird dort die PS5-Version des Remakes bestätigt.

Am Wochenende gibt es Neuigkeiten zu "Final Fantasy VII".

Motomu Toriyama, der Co-Director von „Final Fantasy VII“, wandte sich heute mit einer Videobotschaft an die Fans. Dort kündigte er an, dass auf dem nächsten Orchestra World Tour-Konzert neue Inhalte zum hoch angesehenen Remake mitgeteilt werden. Das Konzert findet am 13. Februar um 9:00 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit statt und lässt sich im Livestream mitverfolgen.

Im genauen Wortlaut teilte er Folgendes mit: „Es wird einen speziellen Teil des Konzerts geben, in dem ich einen Auftritt habe und über einige FF7R-Inhalte spreche, die nur während dieses Events enthüllt werden, also schaltet bitte ein!“

Damit bestätigt sich die Vermutung, dass es auf dem Konzert zu einer Ankündigung kommen wird. Vorletzte Woche berichteten wir nämlich, dass der Produzent von“Final Fantasy VII“ dort mit einem Gastauftritt vertreten ist. Jetzt ist allerdings bekannt, dass nicht Yoshinori Kitase selbst, sondern der Co-Director auftreten wird.

Ankündigungen auf Konzerten gab es bereits

In der Vergangenheit wurden bereits die Erscheinungstermine von „Kingdom Hearts 3“ und des ersten „Final Fantasy VII“-Remakes auf Konzerten dieser Art bekanntgegeben. Da der Release der zweiten Neuauflage noch in weiter Ferne liegt, halten wir die Ankündigung der PS5-Version für am wahrscheinlichsten. Ein erster Trailer zur zweiten Episode wäre aber auch im Bereich des Möglichen.

Jedenfalls könnt ihr momentan einiges von Square Enix erwarten: Am Samstag wurde eine neue Erweiterung des MMORPG’s „Final Fantasy XIV“ sowie eine PS5-Edition vorgestellt und auch die Ankündigung von „Life is Strange 3“ soll in naher Zukunft erfolgen.

Zudem hat der japanische Spielepublisher vor kurzem den Markenschutz für mehrere Namen beantragt, die in Verbindung mit dem siebten Teil stehen. Möglicherweise befindet sich schon ein Spin-Off in Entwicklung.

Zum Thema

„Final Fantasy VII“ ist aktuell für PS4 verfügbar und wird wohl im Laufe dieses Jahres für PS5 erscheinen. Auch mit einer PC-Version ist zu rechnen.

