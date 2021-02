PS5: DualSense in der Black Edition und mit klassischen Buttons erhältlich

Der DualSense-Controller der PS5 ist in einer schwarzen Version erhältlich. Allerdings ist es kein offizielles Modell und Käufer werden mit mindestens 115 US-Dollar zur Kasse gebeten.

So sieht die Black Edition aus. Ein zweites Modell umfasst die klassischen Buttons.

Offiziell ist der Controller der PS5 zwar nur in einer weißen Edition erhältlich, was sich in den kommenden Monaten oder Jahren ändern dürfte. Doch zumindest ein Dritthersteller verkauft ab sofort eine modifizierte Version, die den Standard-Controllern der Vorgängerkonsolen näher kommt.

Die Firma CMP Shells, die sich auf die Anpassung von Konsolen spezialisiert hat, nahm einen schwarzen PlayStation 5-Controller in das Sortiment auf. Der Haken an der Sache: Mit der schwarzen Farbe wurde auch der Preis nahezu verdoppelt.

Controller in zwei Versionen

Der mattschwarze DualSense-Controller von CMP mit Retro-Logo kostet nicht weniger als 115 US-Dollar , während der mattschwarze DualSense-Controller mit klassischem PlayStation-Buttonset und Retro-Logo sogar 125 US-Dollar kostet.

Beide Produkte werden laut CMP in etwa zwei bis drei Wochen ausgeliefert. Falls eure Kassen leer sind: Alternativ dazu verkauft Decor Evolve die PS5-Gamepad-Cover für jeweils 9,99 US-Dollar. Wählen könnt ihr zwischen den Farbversionen Gold, Roségold, Silber, Hellblau, Stahlgrau, Orange, Mitternachtsblau, Lila, Blau und Rot.

Wie anfangs erwähnt: Offiziell verkauft Sony den DualSense-Controller zunächst nur in der angekündigten weißen Version. Gleiches gilt für die Konsole ansich, die allerdings mit Faceplates modifiziert werden kann, sobald diese den Handel erreichen. Auch an dieser Stelle zählt CMP zu den Vorreitern.

Das Unternehmen wählte im vergangenen Jahr zunächst den Namen PlateStation5, bevor Sony einschritt und dem Peripheriehersteller dazu animierte, den Namen zu ändern und eine geplante Reihe von individuellen PS5-Faceplates zurückzuziehen. Das Unternehmen kehrte im Januar 2021 als CMP Shells zurück und bietet seitdem schwarze Faceplates für die PS5-Disc- und Digital-Edition-Konsolen an.

Zum Thema

Was haltet ihr von den anfangs erwähnten Controllern? Wärt ihr bereit, mehr als 100 Dollar bzw. Euro für einen optisch modifizierten DualSense auszugeben?

