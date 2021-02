Yonder: Enhanced Edition für PS5 erscheint im Mai

"Yonder: The Cloud Catcher Chronicles" wird als Enhanced Edition für die PS5 auf den Markt gebracht. Der Launch erfolgt im kommenden Mai. Einen Trailer zur Neuauflage könnt ihr euch schon heute anschauen.

"Yonder: The Cloud Catcher Chronicles" erobert die neue Konsolengeneration.

Der Publisher Merge Games und der Entwickler Prideful Sloth werden „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“ als Enhanced Edition für die PS5 veröffentlichen. Wie die Unternehmen heute bekanntgaben, erfolgt der Launch dieser Fassung im kommenden Mai. Einen Trailer könnt ihr euch schon heute anschauen. Er steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Support der PS5-Features

Die „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – Enhanced Edition“ unterstützt die besonderen Features des DualSense-Controllers der PS5, darunter das haptische Feedback und die Lautsprecher-Unterstützung. Zu den weiteren Verbesserungen zählen die 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde sowie zusätzliches Accessoires für den Hauptcharakter des Spiels.

Der Verkauf der PlayStation 5-Version von „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“ erfolgt unter anderem im klassischen Handel. Der Titel wird demnach nicht auf den PlayStation Store beschränkt. Der Preis liegt bei 49,99 Euro. Die Switch-Version von „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“ wird im Mai ebenfalls in einer aufgefrischten Signature Edition für 49,99 Euro veröffentlicht.

In die Rolle eines Jungen, der nach einem Schiffsunglück an der Küste von Gemea strandet, erkundet ihr im Spiel ein unbekanntes Land und versucht, den Bewohnern zu helfen, eine unheimliche Bedrohung abzuwehren, welche ihr Land zu vernichten droht. In der Themenübersicht findet ihr weitere Meldungen zum Spiel.

„Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“ erschien erstmals im Juli 2017 für PlayStation 4 und PC via Steam, gefolgt von einer Switch-Version im Mai 2018 und einer Xbox One-Fassung im Februar 2019. Hier der anfangs erwähnte Trailer:

