Blasphemous: Strife and Ruin-Update mit Boss-Rush-Mode und mehr datiert – Trailer

Unter dem Namen "Strife and Ruin" datierten die Entwickler von The Game Kitchen das neueste Gratis-Update des knackigen Action-Plattformers "Blasphemous". Geboten wird unter anderem ein Boss-Rush-Modus.

Auch mehr als eineinhalb Jahre nach dem offiziellen Release wird der vor allem für seinen knackigen Schwierigkeitsgrad bekannte Action-Plattformer „Blasphemous“ weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie die Entwickler von The Game Kitchen in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher Team17 bekannt gaben, steht das nächste kostenlose Content-Update von „Blasphemous“ bereits in den Startlöchern. Dieses trägt den Namen „Strife and Ruin“ und wird am kommenden Donnerstag, den 18. Februar 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erscheinen.

Diese Inhalte werden geboten

Zu den Inhalten, die im Rahmen des kostenlosen Content-Updates den Weg in „Blasphemous“ finden, gehört unter anderem ein Crossover mit Miriam aus dem spirituellen „Castlevania“-Nachfolger „Bloodstained: Ritual of the Night“. Ebenfalls geboten wird ein Buss-Rush-Modus, in dem euch die Möglichkeit geboten wird, die Bosse in chronologischer Reihenfolge nach und nach in Angriff zu nehmen.

Abgerundet wird das Update von neuen Render-Modi, diversen Bugfixes sowie einem neuen „Rosary Bead“. Passend zur heutigen Enthüllung des Releasetermins wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem etwas näher auf die verschiedenen Inhalte des „Strife and Ruin“-Updates eingegangen wird.

