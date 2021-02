Call of Duty Black Ops Cold War: Enthüllung des „Outbreak“-Modus wohl in Kürze

Wie auf der offiziellen Website kurzzeitig zu lesen war, befindet sich ein "Outbreak"-Modus zu "Call of Duty: Black Ops Cold War" in Entwicklung. Die entsprechende Enthüllung dürfte in Kürze erfolgen.

Bekommt "Call of Duty: Black Ops Cold War" einen neuen Zombie-Modus spendiert?

In den vergangenen Monaten geisterte immer wieder ein neuer Zombie-Modus für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ oder „Call of Duty: Warzone“ durch die Gerüchteküche.

Aktuellen Berichten zufolge trägt der Zombie-Modus den Namen „Outbreak“ und befindet sich für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ in Entwicklung. Darauf deutete zumindest ein entsprechender Teaser auf der offiziellen Website hin, der „versehentlich“ zu früh veröffentlicht und in der Zwischenzeit wieder entfernt wurde. Der Hinweis auf der offiziellen Website dürfte darauf hindeuten, dass die offizielle Enthüllung von „Outbreak“ bereits in Kürze erfolgen wird.

Eine groß angelegte Zombie-Erfahrung

Laut dem besagten Teaser dürfen sich die Spieler im Rahmen des „Outbreak“-Modus über eine groß angelegte Zombie-Erfahrung freuen. Dies würde auch zu den unbestätigten Details zum neuen Zombie-Modus passen, die uns vor wenigen Tagen erreichten. In diesen war unter anderem von einer neuen Zombie-Erfahrung in einer offenen Welt die Rede.

Weiter hieß es, dass der „Outbreak“-Modus auf einer weiträumigen und groß angelegten Fireteam-Map angesiedelt ist und euch die klassische Treyarch-Zombie-Erfahrung liefern soll. Dies würde bedeuten, dass ihr euch in Teams mit bis zu drei weiteren Spielern zusammenschließen und gemeinsam gegen die Horden der Untoten vorgehen könnt.

Sollten sich konkrete Details zum „Outbreak“-Modus ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Official Call of Duty website accidentally confirms the new Outbreak mode. It was up on the Cold War Zombies home page for about 30 minutes. pic.twitter.com/zCmP01nvTw — Okami (@Okami13_) February 18, 2021

