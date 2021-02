PlayStation Store: Deal of the Week freigeschaltet

Neben den gestern gestarteten PSN-Deals und PS Plus Double-Discounts wurde auch ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Bis zum kommenden Donnerstag bekommt ihr die "Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition" günstiger.

Die "Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition" bekommt ihr momentan mit einem hohen Rabatt.

Sony hat im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Bis zum 25. Februar 2021 kommt ihr günstiger in den Besitz der „Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition“. Statt der sonst üblichen 59,99 Euro zahlt ihr bis zum genannten Tag nur 14,99 Euro.

Deal of the Week: Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition im PlayStation Store

Bei diesem Preis kann auch Amazon nicht mithalten. Dort wird das Abenteuer von Lara Croft momentan für knapp unter 30 Euro verkauft

Wie es sich für eine Edition dieser Art gehört, umfasst die „Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition“ neben dem Hauptspiel alle veröffentlichten Zusatzinhalte. Die Käufer erhalten demnach Zugriff auf sieben DLC-Herausforderungsgräber sowie alle herunterladbaren Waffen, Outfits und Fähigkeiten.

„Shadow of the Tomb Raider“ ist das letzte Kapitel von Laras Origin-Story. Die Wertungen fielen im Jahr 2018 ordentlich aus. Auf Metacritic kommt der Titel auf einen Score von 75. Der User-Score liegt basierend auf 1200 Stimmen bei 7.3.

In unserem Test schrieb Olaf damals: „Shadow of the Tomb Raider“ spielt sich erfrischend anders als seine Vorgänger: Weniger, dafür aber dosierte Action und stattdessen mehr Grabräuberei. Die eingestreuten Action-Passagen und die immer wieder erstklassig geskripteten Sequenzen fügen sich nahtlos in die kreativ-düsteren Gewölbe und die stimmigen Schauplätze ein.“

Related Posts

Weitere Deals im PlayStation Store

Nicht nur „Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition“ wurde im PlayStation Store in dieser Woche im Preis gesenkt. Auch zahlreiche weitere Spiele bekommt ihr seit gestern günstiger. Besonders hohe Rabatte gibt es für PlayStation Plus-User, die von den Double Discounts profitieren. Unsere Meldung zu den PSN-Deals der Woche seht ihr nach einem Klick auf diesen Link.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store