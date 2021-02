Final Fantasy XVI: Eine Geschichte über die harte Realität des Lebens

In einem Radio-Interview verlor Game-Director Naoki Yoshida ein paar Worte über die Handlung des kommenden Rollenspiels "Final Fantasy XVI". Wie er ausführte, soll sich die Geschichte vor allem an ältere Spieler richten, die mit dem Ernst des Lebens vertraut sind.

"Final Fantasy XVI" erscheint zeitexklusiv für die PS5.

Mit „Final Fantasy XVI“ kündigte Square Enix im vergangenen Frühsommer den nächsten Ableger der langlebigen Rollenspielserie an.

Abgesehen von einem ersten Trailer und der Bestätigung, dass wir uns auf ein eher actionreiches Rollenspiel einstellen können, wurden bisher jedoch keine weiteren Details genannt. In einem Radio-Interview ging Game-Director Naoki Yoshida etwas näher auf die Geschichte von „Final Fantasy XVI“ ein. Ohne näher ins Detail zu gehen wies Yoshida darauf hin, dass sich die Spieler auf eine Geschichte freuen dürfen, die sich vor allen an diejenigen unter euch richtet, die bereits mit dem Ernst des Lebens in Kontakt kamen.

Naoki kann noch keine konkreten Details nennen

„Mehr kann ich vorerst nicht sagen. Ich bin Teil der Generation, die Final Fantasy seit ihren Anfängen spielt. Ich bin fast 50 Jahre alt und habe in meinem Leben viele Dinge erlebt. Deshalb möchte ich Spiele machen, die selbst diejenigen, die wissen, wie hart das Leben manchmal sein kann, noch genießen können. Die Art von Not, die Sie erleben, nachdem Sie erwachsen geworden sind“, so Yoshida.

Weiter heißt es: „Das ist es, was ich mit Final Fantasy XIV und der Geschichte des Kriegers des Lichts anstrebe. Ich denke, Final Fantasy XVI wird eine Fantasie für diejenigen sein, die mit Final Fantasy aufgewachsen sind und auch die harte Realität der Welt kennen. Ich kann dir jedoch nicht mehr sagen oder ich werde wohl angeschrien. Ich glaube, ich habe dir schon zu viel erzählt.“

„Final Fantasy XVI“ wird im Bereich der Konsolen zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Wie Yoshida kürzlich bereits bestätigte, wird es den Entwicklern unter anderem darum gehen, auch Spieler anzusprechen, die bisher nur wenig Kontakt mit actionlastigen Rollenspielen hatten. Diese sollen in „Final Fantasy XVI“ entsprechend an die Hand genommen werden.

Wann „Final Fantasy XVI“ im Endeffekt erscheinen wird, wurde bisher nicht bestätigt. Unbestätigte Gerüchte sprechend von einem Release Ende 2021 oder Anfang 2022.

