Turok 1&2: Klassiker nehmen morgen Kurs auf die PS4

"Turok" nimmt Kurs auf die PlayStation 4.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, wurde heute auch von offizieller Seite bestätigt: So werden sowohl „Turok“ als auch „Turok 2: Seeds of Evil“ den Weg auf die PlayStation 4 finden.

Wie die verantwortlichen Entwickler der Nightdive Studios bekannt gaben, erfolgt der Release für die PlayStation 4 bereits am morgigen Donnerstag, den 25. Februar 2021. Technisch und inhaltlich wird auf der PlayStation 4 die gleiche Kost geboten wie bereits auf dem PC oder der Xbox One.

Die Klassiker kehren zurück

Das erste „Turok“ erschien ursprünglich im Jahr 1997 und entführte den namensgebenden Protagonisten Turok in eine große 3D-Welt voller ausgebuffter Feinde, Fallen, Rätsel und tödlicher Waffen, die es zu erkunden galt. Im Rahmen der Remastered-Version bekam „Turok“ unter anderem eine überarbeitete Grafik sowie eine optimierte Steuerung spendiert.

Zur Handlung von „Turok 2: Seeds of Evil“ führen die Entwickler aus: „Nach dem Sieg über den Campaigner wirft Turok das Chronozepter in einen Vulkan, um es zu zerstören. Doch leider ruft die Detonation eine noch tödlichere Macht auf den Plan – den Primagen. Und wieder muss Turok den Frieden im Land retten und verhindern, dass der Primagen die Erde mit dem Jenseits zusammenführt.“

