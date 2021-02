Destruction AllStars: Event-Plan der kommenden Monate und Preis der Kaufversion

In den kommenden Monaten könnt ihr unter anderem doppelte Punkte absahnen.

„Destruction AllStars“ ist seit Februar ein Bestandteil des PS Plus-Angebotes. Zahlreiche Spieler tummeln sich bereits in den Fahrzeugschlachten. Und damit diese in den kommenden Monaten bei Laune gehalten werden können, möchten die Entwickler zahlreiche Events in das Spiel bringen. Zudem steht der Launch der kostenpflichtigen Version bevor. Mehr dazu weiter unten.

Zukünftige Inhalte

In den kommenden Monaten möchte Lucid Games für eine Menge Action im Spiel sorgen. Zu den Events und Boni zählen folgende Bestandteile des Support-Plans:

Februar

Doppelte-ERF-Wochenende

Genesis‘ Herausforderer-Serie

März

Vorgestellte Spielliste: 8-gegen-8-Massaker

Vorgestellte Spielliste: 4-gegen-4-Bunkern

Doppelte-ERF-Wochenenden

Bluefangs Herausforderer-Serie

10 neue Skins

April

Vorgestellte Spielliste: Solo-Motornado

Doppelte-ERF-Wochenenden

Noch ein paar mehr Überraschungen …

Umfangreiche Einzelheiten zu den genannten Events und Herausforderungen findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Verkauf im PlayStation Store

Bisher ist „Destruction AllStars“ nur als Bestandteil einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft erhältlich. Das soll sich bald ändern. Der Release-Termin der kostenpflichtigen PSN-Fassung steht nun fest. Auch gab Lucid Games bekannt, welchen Preis ihr dafür bezahlen müsst. Das Debüt jenseits von PS Plus erfolgt demnach am 6. April 2021 zum Preis von 19,99 Euro.

„Das ist ein super Preis, der unterstützen soll, dass das Chaos auch lange nach der PS Plus-Aktion anhält“, so die Entwickler. Zählt ihr zu den PS Plus-Spielern und habt „Destruction AllStars“ bereits in eurer Bibliothek, dann ändert sich für euch nichts. Auch nach diesem Termin könnt ihr den Titel ohne Zusatzkosten weiterspielen.

Abschließend erklärte das Unternehmen: „Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die das Spiel gespielt, ihre Clips geteilt und gefragt haben, was als Nächstes bei Destruction AllStars passiert. Wir haben noch einiges für euch auf Lager und wir können es kaum abwarten, euch mehr davon zu erzählen.“

