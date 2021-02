Destiny 2: Neue Erweiterung „Die Hexenkönigin“ verschiebt sich auf 2022

"Destiny 2: Die Hexenkönigin" erscheint erst 2022.

Im Sommer des vergangenen Jahres sprachen die Entwickler von Bungie ausführlich über die Zukunft des Online-Multiplayer-Shooters „Destiny 2“ und kündigten unter anderem die Erweiterung „Die Hexenkönigin“ an.

Wie es in einer aktuellen Mitteilung des US-Studios heißt, werden sich die Spieler allerdings noch etwas gedulden müssen, ehe sie Hand an die Inhalte von „Die Hexenkönigin“ legen dürfen. So entschloss sich Bungie dazu, der Erweiterung noch etwas mehr Entwicklungszeit zu gönnen und diese auf Anfang 2022 zu verschieben.

Das sagt Bungie zur Verschiebung

„Als wir letztes Jahr angefangen haben, die Produktion von Die Hexenkönigin einzuschätzen, haben wir die schwere, aber wichtige Entscheidung getroffen, ihre Veröffentlichung auf das Frühjahr 2022 zu verschieben; wir haben auch erkannt, dass wir ein weiteres, unangekündigtes Kapitel nach Zwielicht hinzufügen müssten, um unsere erste Saga von Destiny komplett abzuschließen“, führte Bungie zur Verschiebung von „Die Hexenkönigin“ aus.

Allerdings geht es bei der Verschiebung der besagten Erweiterung nicht nur um die Qualität der Inhalte. Auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die Gesundheit der Mitarbeiter spielt laut Bungie eine wichtige Rolle. Das komplette und recht ausführliche Statement zur Verschiebung von „Die Hexenkönigin“ findet ihr auf der offiziellen Website.

„Destiny 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, Stadia, die Xbox Series X/S und die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Bungie (Offizielle Website)

