The Outer Worlds: „Murder on Eridanos“-Erweiterung wird heute vorgestellt – Teaser

"The Outer Worlds": Die finale Erweiterung wird heute vorgestellt.

Wie bereits vor dem offiziellen Release des Rollenspiels bekannt gegeben wurde, soll „The Outer Worlds“ mit insgesamt zwei umfangreichen Erweiterungen bedacht werden.

Während das erste Add-on „Peril on Gorgon“ bereits seit einer Weile erhältlich ist, lässt die offizielle Enthüllung von „Murder on Eridanos“ weiter auf sich warten. Viel länger werden wir uns erfreulicherweise aber nicht mehr gedulden müssen. Stattdessen wiesen die Verantwortlichen von Obsidian Entertainment darauf hin, dass die Vorstellung von „Murder on Eridanos“ im Laufe des heutigen Tages über die Bühne gehen wird.

Zur Einstimmung auf die heutige Präsentation der zweiten Erweiterung stellten die Entwickler von Obsidian Entertainment einen ersten Teaser bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Sobald die ersten Eindrücke und konkrete Details zu „Murder on Eridanos“ zur Verfügung stehen, findet ihr diese zeitnah natürlich auch bei uns.

„Der Vorstand freut sich bekannt zu geben, dass Ihre neuen Aufgaben fast fertig sind, Spacer. Halten Sie sich bereit, um weitere Informationen zu Ihren bevorstehenden Aufgaben zu erhalten“, heißt es zur neuen Erweiterung, die wohl noch im März das Licht der Welt erblickt, weiter.

„The Outer Worlds“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann das Rollenspiel zudem auf der PS5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

The Board is pleased to announce that your new job duties are almost ready, spacer. Stand by for more information arriving tomorrow regarding your upcoming assignments. pic.twitter.com/SFlax5HXdk

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) March 10, 2021