The Outer Worlds: Neuer DLC „Murder on Eridanos“ steht bereit – Musikalischer Trailer

Mit "Murder on Eridanos" steht ab sofort die zweite und gleichzeitig finale Download-Erweiterung zum Rollenspiel "The Outer Worlds" bereit. Begleitet wird der Release von einem Trailer im Musical-Stil.

"The Outer Worlds" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Private Division veröffentlichten die Entwickler von Obsidian Entertainment die zweite und gleichzeitig finale Download-Erweiterung zum Rollenspiel „The Outer Worlds“.

Diese trägt den Namen „Murder on Eridanos“ und ist mit sofortiger Wirkung für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Die Umsetzung für Nintendos Switch benötigt noch etwas mehr Zeit und folgt laut offiziellen Angaben zu einem späteren Zeitpunkt. Um euch die „Murder on Eridanos“-Erweiterung noch einmal schmackhaft zu machen, wurde passend zum Release des DLCs ein Trailer im Musical-Stil veröffentlicht.

Ein Mordfall sorgt für Schrecken

Offiziellen Angaben zufolge verschlägt es euch in der neuen Download-Erweiterung nach Eridanos, wo ihr dem größten Kriminalfall nachgeht, den die Halcyon-Kolonie je gesehen hat. Als Halcyon Helen, die Markensprecherin für Rizzo’s, kurz vor dem Verkaufsstart von Spectrum Brown tot aufgefunden wird, entbrennt eine wilde Jagd auf den Täter. Auch ihr beteiligt euch an dem Vorhaben, den Täter zu finden und den Tod von Helen aufzuklären.

„Und die Verdächtigen sind eine interessanter als der andere. Darunter Helens Schauspielkollegen Spencer Woolrich und Burbage-3001, Tossball-Spieler ‚Black Hole Bertie‘ der Rizzo’s Rangers und viele mehr! Aber Hobbydetektive sollten auf der Hut sein! Denn hinter dem freundlichen Lächeln aller Beteiligter verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, das aufgedeckt werden will!“, führen die Macher von Obsidian Entertainment aus.

Im Rahmen von „The Outer Worlds: Murder on Eridanos“ wurde die maximale Level-Grenze eurer Charaktere um drei Stufen angehoben, was es euch ermöglicht, weitere Fertigkeiten freizuschalten und euren Charakter anzupassen. Hinzukommen weitere Waffen und Ausrüstungsgegenstände.

